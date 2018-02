»2017 vil i særdeleshed blive husket. Det blev året, hvor vi fik rigtig gode resultater på de to produktionsgrene; svine- og mælkeproduktion, men det blev også året med ekstrem nedbør, som gav store udfordringer i marken i andet halvår.«

Sådan skriver Djursland Landboforening i en pressemeddelelse.

Regnskaberne viser også, at landmændene har udvist evne til at bruge overskuddet på at afdrage og reinvestere. Begge dele medvirker til, at virksomhederne stiller sig stærkere til fremtiden.

Alle produktionsgrene har vist et løft i soliditeten og har fået en forhøjet egenkapital. Carsten H. Sørensen, afdelingsleder i Driftsøkonomi, Djursland Landboforening. Alle produktionsgrene har vist et løft i soliditeten og har fået en forhøjet egenkapital.

»Når man investerer, samtidig med at man afdrager, så er landmanden bedre gearet til prisudsving, og det er rigtig godt,« siger Jørgen Cæsar, virksomhedsrådgiver, Agri Nord, som er medudsender af pressemeddelelsen.

Besværlig markdrift

Men nemt var det ikke:

De voldsomme mængder vand gjorde det besværligt for landmanden at komme i marken. Men det har været besværet værd. Resultaterne er pæne udbytteniveauer, og der er overordnet set en udbyttefremgang. Flere steder ligger tallene endda i den bedre ende.

Grundet vejrliget i 2017 blev det en udfordring for de fleste at få tilsået arealer med vinterafgrøder, hvilket vil påvirke indtjeningen fra markbruget i 2018.

På mælkeproduktionsbedrifterne har der været en lille ydelsesfremgang, men det samlede dækningsbidrag på bedriftsniveau er steget med 43 pct., som primært skyldes en stigning i mælkeprisen på 58 øre. I forhold til tidligere har en gennemsnitlig konventionel mælkeproducent stort set samme indtjening som en økologisk mælkeproducent. Det skal ses, i lyset af at en konventionel landmand har en bedrift med 226 årskøer og et areal på 193 ha, hvor den økologiske producent har 181 årskøer og 260 ha.

Resultaterne for de økologiske mælkeproducenter viser et stabilt højt indtjeningsniveau, hvor de igen har formået at få en lille fremgang i 2017. Dækningsbidraget på bedriftsniveau stiger med ca. 16 pct. i forhold til 2016.

Et lille plus på svinet

Når man kigger på so-holdet, så er produktionsomfang uændret både ved antal årsøer og ved areal. Effektivitetsmæssigt er der opnået en gris mere, så de i dag har 33 grise pr. årsso.

Resultatet efter finansiering for 2017 bliver derfor, at hver enkelt bedrift i gennemsnit har tjent 2 mio. kr.

Smågriseproducenterne har derfor haft to gode år, hvilket ikke er set siden begyndelsen af år 2000.

»Resultaterne for slagtesvinene har de seneste to år været påvirket af eksterne faktorer. I 2016 blev Tican solgt og Plumrose sælges i 2017, og det har givet en ekstraordinær indtjening. Samtidig ses en stor variation af prisen på indkøbte smågrise, hvilket igen giver en stor forskel på de enkelte bedrifters resultat,« hedder det fra landboforeningen.

Derfor bliver det kun til en mindre fremgang for slagtesvineproducenterne i forhold til de øvrige produktionsgrene.

»Vi kan godt forstå, hvis nogle slagtesvineproducenter er skuffede over, at de ikke har fået fuld effekt af noteringsstigningen på de 80 øre. De har lidt under den høje puljepris i 2017,« siger Carsten H. Sørensen, afdelingsleder Driftsøkonomi, Djursland Landboforening.

Ud af den fremgang, som man kan se på alle produktionsgrene, er slagtesvinene dem, der har haft mindst påvirkning i sin økonomi.

»Alle produktionsgrene har vist et løft i soliditeten og har fået en forhøjet egenkapital. Det giver landmanden en robusthed og stiller ham stærkere. Det giver ham en god forhandlingsposition i forhold til banker og kreditinstitutter,« fortæller Carsten H. Sørensen, afdelingsleder i Driftsøkonomi, Djursland Landboforening.