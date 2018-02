Per Frost solo: Mit største kick er stadig at være ude at spille.

»Lidt mere overblik. Lidt mere overskud. Pauserne de rette steder. Bedre timing. Ikke bange for roen i musikken.«

Sådan lyder en håndfuld bud på den musikalske erfaring, man kan samle op undervejs i et 50 år langt musikliv.

I Cuba siger de vistnok, at man kan være en talentfuld musiker som 50-årig, godt på vej som 60-årig, men først færdigudlært som musiker som 70-årig.

Så han er der ikke helt endnu, den 63-årige guitarist Per Frost.

Han virker absolut også klar på mere, som vi sidder der over kaffen i hans gamle villa tæt på skoven i Risskov. Grønlænderhunden Rita har i total overgivelse lagt sig på ryggen med benene i vejret, og sådan er der så meget ro på, når man møder Per Frost.

Gnags-guitaristen, er jo nok den rolle, han er mest kendt for. I 2015 tjekkede han efter små 20 års pause igen ind i sit gamle band ved siden af Peter AG – for historien og sangene, som han selv har været med til skabe, fyldte stadig en hel masse.

»Jeg fik jo lyst til at give de sange et ordentligt tryk 16 igen. Og i Gnags har vi altså en energi og et tryk, som starter på et ret højt level,« siger han om bandet, der med stor succes blev gendannet i 2015 og også har turneret i 2016 og 2017, mens 2018 er turné-pause for Gnags.

Og så er der plads til andre ting.

Per Frost, der bor i Risskov og især er kendt som guitarist i Gnags, har udgivet et nyt soloalbum og spiller i Musikhuset torsdag med sit eget band.

Som for eksempel hans nye soloalbum ”The Calling”, der består af egne numre, covernumre og instrumentale fusionsnumre. 13 numre, der kommer lidt omkring fra det sumpede blues-soul til mere krydret fusionsmusik, for som musiker er Per Frost åben for rigtig meget musik fra Bob Dylan til Bill Evans.

»Per Frost favner meget bredt, skrev en anmelder, så det er nok svært for ham at nå et publikum,« siger han og tilføjer:

»Den bruger jeg ude, når jeg takker folk for, at der overhovedet er kommet nogen,« griner han, for hans indtryk er netop, at publikum godt kan lide, at bandet kommer lidt omkring i de forskellige stilarter.

Forløse musikken

Hvor et Gnags-job kan være 40.000 mennesker til en festival, var der forleden rundt regnet 40 mennesker, der gad at høre Per Frost med band en regnfuld onsdag aften på Paletten i Viborg. Og hvad tænker man så?

»Man når jo at tænke, hvad laver jeg egentlig her, men vi fik sat stedet op med hyggelige borde, og jeg ved erfaringsmæssigt, at hvis vi formår at forløse musikken, bliver det en god aften for alle i rummet. Og det gjorde vi virkelig, og en hel masse kom hen bagefter og snakkede og takkede. De var så glade, og jeg endte med at køre superglad hjem,« siger han med tilføjelsen:

»Sådan er det. Mit største kick er stadig at være ude at spille. Jeg er så meget en spillemand.«

Hans oplevelse er, at det ikke nødvendigvis er størrelsen af et job, der afgør, hvor godt det bliver.

»En onsdag i Viborg kan være lige så god som en Gnags-koncert på Roskilde Festival. Det handler om at skabe en oplevelse i et rum, og på de mindre steder kommer man meget tættere på publikum.«

For ham bliver 2018 et år, hvor der også er plads til de mindre spillesteder.

Blå bog Per Frost 63 år.

Guitarist i Gnags frem til 1996 og igen fra 2015.

Har medvirket på over 180 album med navne som Sanne Salomonsen, Lis Sørensen, Michael Falch, Thomas Helmig og mange andre.

Kapelmester ved flere større events som Smukfest 25- og 30-års jubilæums-koncerter, The White Concert og Aarhus Universitets årsfestkoncerter siden 2008.

Har udgivet otte soloalbum, senest ”The Calling” i 2018.

Gnags holder som nævnt turnépause, men han skal på turné to gange med Lis Sørensens band og for 11. gang levere musikken til Aarhus Universitets årsfest i vanligt samarbejde med bassist Peter Vuust. Men derudover er der plads til hans eget band i kalenderen.

Må man stille personlige spørgsmål?

»Hehe. Det kommer an på. Prøv,« smiler han.

Er du blevet rig af at spille musik?

»Aejj. Ikke sådan rig på den måde, det synes jeg ikke, men jeg mangler ikke noget. Jeg er lige blevet bedstefar for tredje gang. Det er rigdom.«

Er du ved at være en gammel mand?

»På papiret er jeg jo 63 år, og alderen handler vel om fysisk forfald og den slags. Men jeg holder mig godt i gang, og siden 1996 har jeg løbet tre gange om ugen, så jeg føler mig i god form. Der er kommet en læsebrille, men ørerne er stadig gode. Dem har jeg passet godt på, og jeg har egentlig aldrig spillet højt,« siger Per Frost.

Godt forberedt

Musikalsk har han som nævnt et bedre overblik – også fordi han er bedre forberedt.

»Man ved også, når man bliver ældre, at rigtig meget ligger i den gode forberedelse. Så har man en bedre fornemmelse, når man står der. Man skal arbejde på, at heldet indfinder sig, som Sepp Piontek sagde. Man skal gøre sig umage – ja, det er noget gammelmandssnak – men det er jo rigtigt,« smiler Per Frost:

»For så opnår du alt det, du gerne vil – fordybelsen, nærværet, roen.«

Ja, ja, vil de unge sige, det er fint nok, bedstefar..

»Det er lige meget, så prøv at slukke for strømmen og se, hvad de unge så kan, når strømmen er røget. Der er nogle analoge færdigheder, som bør være basale i enhver dannelse. At skrive med blyant. At tegne. At samtale. I det hele taget at kunne eksistere uden at være online. Det skal ikke være enten-eller – men der skal være en balance i tingene,« siger Per Frost med tilføjelsen:

»Det kan lyde lidt konservativt, men du må gerne citere mig for det. Jeg er jo også gammel,« griner han.

Torsdag står Per Frost og bandet, der består af Henrik Møller Pedersen, bas, Peter Dencker, keyboard og Lars Daugaard på trommer, på den lille scene i Musikhuset.