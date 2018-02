Boligsalget i Østjylland er kommet godt fra start i 2018

Østjyder med et ønske om boligsalg kan glæde sig over, at det formentlig er en smule nemmere at sælge boligen end for et år siden.

Udvikling i boligsalg Hovedstadsområdet: - 6 pct.

Sjælland og Lolland-Falster: 15 pct.

Fyn: 13 pct.

Sydjylland: 17 pct.

Østjylland: 13 pct.

Vestjylland: 16 pct.

Nordjylland: 1 pct.

I alt: 7 pct.

En opgørelse fra EDC viser, at der i januar i år er blevet solgt 13 pct. flere boliger i Østjylland end i samme måned i fjor.

Samme positive tendens viser sig i de resterende regioner i landet, hvor der i gennemsnit er sket en stigning i boligsalget på 7 pct. Kun i hovedstadsområdet er der sket et fald - på 6 pct. - i antallet af solgte boliger.

Her er landets bedst sælgende mægler

Ifølge EDC er det vigtigt at huske på, at boligsalget i københavnsområdet kommer fra noget nær det højeste niveau nogensinde i 2017, mens resten af landet stadig har lidt til gode i forhold til årene lige før finanskrisen.

»Det ser dermed ud til, at vi er kommet godt i gang med 2018, og at det især bliver Danmark udenfor hovedstadsområdet, der vil se yderligere fart i boligsalget i år. Fortsætter det sådan, vil vi formodentlig se en udligning af forskellene mellem dyre og billige områder, således at Danmark bliver lidt mindre skævt, hvad angår boligpriser og boligformuer,« udtaler EDC’s kommunikationschef, Jan Nordmann, i en pressemeddelelse.