Streetfood fra Syrien og Korea på Samsø

Streetfood-bølgen rykker nu til Samsø, hvor landsbyen Nordby lægger lokale til en madfestival i vinterferien.

Arrangørerne kalder begivenheden Nordby Mad- og Gadekøkkenfestival, hvor der vil blive præsenteret madoplevelser fra Tunesien, Syrien, Korea, Thailand og Filippinerne.

Også Samsø er repræsenteret med eksempelvis økologisk skinke, vildtpølser og en gourmet-flæskestegssandwich fra øens restaurant, Ilse Made.

Det lokale destilleri Sam’s Island tilbyder smagsprøver på sin gin brygget på enebær og orangemyrer.

Boligsite: Her kigger folk mest på bolig i Østjylland

»Selv om der kun er 297 indbyggere i Nordby, behøver vi jo ikke at ligge under for København og Aarhus. Vi synes, at streetfood-konceptet er fantastisk, og vi glæder os til at sætte det ind i en ø-sammenhæng med både specialiteter fra Samsø og eksotiske retter fra udlandet. Rammen bliver selvfølgelig noget mindre end i de store byer, men hvad angår smagsoplevelserne, er vi fuldt ud på omgangshøjde og lidt til,« udtaler Lars Damgaard, initiativtager til festivalen og indehaver af butikken Smagen af Øen, i en pressemeddelelse.

Madfestivalen finder sted fredag den 16. februar og lørdag den 17. februar.

Den foregår i en 500 kvm stor lade ved butikkerne Nordby Gl. Købmandshandel, Smagen af Øen og Baghuset.

Der er gratis entre begge dage.