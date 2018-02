Aarhus kan droppe den tre dage lange racefestival Classic Race Aarhus, hvis det står til SF og EL.

Den melding kommer fra de to partier i byrådet, efter at motorløbet har fået underkendt sin tilladelse af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Men hos Aarhus City Forening er direktør Claus Bech imod, at byen skal droppe et arrangement med den størrelse og popularitet.

»Det er helt utænkeligt at droppe et så stort, internationalt event. Byen og borgerne har vænnet sig til arrangementet de senere år, og det har kun vokset sig større med tiden,« siger han.

Præmissen for diskussionen er forkert, men det er en god debat at rejse, hvilke events Aarhus bør have. Heidi Bank (V), medlem af teknisk udvalg Præmissen for diskussionen er forkert, men det er en god debat at rejse, hvilke events Aarhus bør have.

En af dem, der støtter, at man dropper motorløbet, er Jan Ravn Christensen, medlem af teknisk udvalg for SF. Han har tidligere problematiseret den støj og det trafikkaos, der kan opstå i forbindelse med motorløbet.

Claus Bech erkender, at arrangementet kan være forbundet med gener, men holder fast i, at Classic Race skal ses i en større sammenhæng.

»Det virker forhastet og snæversynet at ville droppe løbet nu. Man er nødt til at se Classic Race Aarhus i en langt større sammenhæng og se på de gevinster, løbet ellers skaber for hele byen. Det er både godt for Aarhus’ internationale profilering, hotellerne og handelslivet.«

En principiel diskussion

Medlem af teknisk udvalg Heidi Bank (V) mener, at diskussionen i virkeligheden handler om to vidt forskellige ting.

»Her rejser man to problemstillinger på én gang. Der er diskussionen om selve tilladelsen og så en mere principiel diskussion om, hvilke arrangementer Aarhus bør have.«

Løbet er kørt: SF og EL i Aarhus vil aflyse Classic Race

Derfor mener hun også, at SF og EL rejser en mere principiel sag ved at vise deres opbakning til at droppe arrangementet.

»Præmissen for diskussionen er forkert, men det er en god debat at rejse, hvilke events Aarhus bør have, og det vil vi gerne diskutere i byrådet,« siger hun.