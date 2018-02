Efter en måned: Erfaren politiker forlader byrådet

Enhedslistens medlem af Aarhus Byråd, Maria Sloth, forlader byrådet i Aarhus, da hun flytter til Fredericia.

»Jeg har været utrolig glad og stolt over at sidde med ved bordet og få skabt forbedringer for mennesker og miljø i Aarhus. Men nu skal der ske noget andet i mit liv,« siger Maria Sloth, der i Fredericia vil prioritere uddannelse og familie.

Maria Sloth, der har været byrådspolitiker siden 2014, nævner beskæftigelsesindsatsen som en af de indsatser i byrådet, hun er mest stolt af.

»Charter for Mangfoldighed, småjobs til ledige i fare for at falde for 225 timers reglen og Langtidsledige Tager Teten er nogen af de projekter jeg er stoltest af. De får blivende effekt og gør en vigtig forskel fremover,« siger hun.

Flytningen muliggør et comeback til Lone Norlander Smidt, der sad i byrådet for fire år siden. Hun har siden sin seneste byrådskarriere bl.a. siddet i Børne- og ungerådet samt været engageret i arbejde med flygtninge.