Hugo Helmig er en af de musikere, der skal sælge billetter i Tivoli Friheden til sommer.

Han er med i Frihedens Fed Fredag-program, hvor endnu tre navne netop er blevet offentliggjort: Poul Krebs, Mads Langer og Sivas.

De fire populære musikere kommer oven i et program med tunge navne som Magtens Korridorer, Alex Vargas, L.O.C., Carpark North, Saveus, Burhan G, Scarlet Pleasure, Joey Moe, Stine Bramsen, Christopher, Johnny Madsen og Danser med drenge.

Der er stadig overraskelser på vej, for der skal være i alt 21 fredage med koncert, så Friheden mangler endnu at sætte navn på fem.

Et år efter sin debut

Hugo Helmig optræder den 27. juli, og det er første gang, at han optræder i tivoliet i sin hjemby. Til gengæld er det en form for jubilæum, hvis man da kan fejre sådan et efter et år. For han debuterede med singlen ”Please Don"t Lie” i juni 2017 – en single, der var den mest spillede danske sang på dansk radio i 2017.

Selvom den anerkendte rapper Sivas har spillet på alverdens scener rundt i hele landet, siden han for alvor brød igennem i 2013, er det også første gang, at han skal spille på scenen til ”Fed Fredag”. Til gengæld bliver det et gensyn med Poul Krebs og Mads Langer, der også var en del af holdet i 2017.

At Friheden ikke bare er forlystelser, men også musik, har trukket rekordmange mennesker ind i forlystelsesparken. I 2017 kom 155.000 gæster til koncert, hvilket var 25.000 flere end i 2016. Der er plads til 17.000 gæster ad gangen.