Det bør du vide om den kommende uge i Østjylland

Uge 6: Den 5. februar til den 11. februar

Mandag den 5. februar

I Randers indledes den første af i alt ni prøvesager i det sagskompleks, hvor flere end 1.000 unge på landsplan er sigtet for at have delt en sexvideo med to 15-årige. I den første prøvesag er en 20-årig mand fra Syddjurs tiltalt for at have delt sexvideoen med 12 andre i perioden 2016 til 2017. I Østjylland skal fem unge mennesker inden længe for retten.

Retten i Aarhus indleder i dag behandlingen af en sag mod en 33-årig mand, der er anklaget for i juni 2017 at have bortført en fireårig pige fra Børnehuse på Snogebæksvej i Aarhus V. Manden er anklaget for voldtægt, da han ifølge anklageskriftet krænkede pigen seksuelt. Anklagemyndigheden vil have manden dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Den årlige oplysningskampagne Uge Sex, som skal informere unge om krop, køn og seksualitet, begynder i dag og varer frem til fredag.

Tirsdag den 6. februar

Jens Jørgensen, journalist, Risskov, fylder 60 år.

Søren Nebbegaard, direktør, Galten, fylder 60 år.

Onsdag den 7. februar

Vestas præsenterer årsregnskab.

Retten i Aarhus har sidste retsmøde i en sag, hvor to mænd er anklaget for i alt 45 tricktyverier mod supermarkeder i Kerteminde, Aalborg, Horsens, Randers, Roskilde og andre steder. Denne dag procederer forsvarerne, og der forventes dom.

Aarhus Kommunes byråd mødes i dag kl. 16. Læs dagsordenen her.

Ole Holmer-Bretlau, direktør, cand. oecon., Højbjerg, fylder 75 år.

Thomas Kjellerup, sanger, Aarhus C, fylder 60 år.

Torsdag den 8. februar

Jesper Møller, boghandler, Aarhus C, fylder 70 år.

Fredag den 9. februar

Livsstilsmessen Bolig, Mad, Design løber i dag og weekenden ud af stablen i Scandinavian Congress Center. I dag er der åbent fra 13 til 18, lørdag og søndag fra 10 til 17.

Når størstedelen af eleverne går hjem fra skole i dag, kan de se frem til vinterferien, som for de fleste skoler officielt begynder i morgen, lørdag 10. februar.

Lørdag den 10. februar

Ole Søndergaard, redaktør, Skødstrup, fylder 60 år.

Søndag den 11. februar

Fastelavn fejres i dag typisk med udklædning, fastelavnsboller og slå katten af tønden. I Kristendommen indleder traditionen dog fastetiden frem mod påske, der varer 40 dage og slutter påskelørdag. Fastelavn fejres ikke på en bestemt dato, men falder altid syv uger før påske. Det kan derfor være fastelavn mellem den 1. februar og den 7. marts. Oprindeligt var fastelavn en folkereligiøs fest, hvor man fejrede forårets komme og sagde farvel til vinterens mørke.

Curt (Christian) Sørensen, professor emeritus, dr.scient.pol., Beder, fylder 80 år.

Johan Valentin Vatke, sognepræst (Sædden Pastorat indtil 2012), Lystrup, fylder 70 år.