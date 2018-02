Løbet er kørt: SF og EL i Aarhus vil aflyse Classic Race

SF i Aarhus Byråd er parat til helt at droppe Classic Race Aarhus, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Aarhus Kommunes tilladelse til motorløbet.

»For mig betød nyheden, at bægeret nu er flydt over. Ud over de massive støjproblemer skaber arrangementet trafikalt kaos i perioden omkring afviklingen, og tusindvis af pendlere forsinkes dagligt i perioden, hvor der er stillet op til løb,« siger Jan Ravn Christensen, medlem af Teknisk Udvalg for SF.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Aarhus Kommunes afgørelse fra 2016, der giver Classic Race Aarhus Fond lov til at gennemføre den tre dage lange racefestival hvert år i perioden 2017-2022.

Forkert grundlag

Nævnet slår fast, at Aarhus Kommune har behandlet Classic Race Aarhus Fonds ansøgning på et forkert grundlag, og har bedt forvaltningen om at gøre arbejdet om. Kommunen har behandlet racerløbet som en fritidsaktivitet, men arrangøren skulle ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet have været betragtet som en erhvervsvirksomhed med mere vidtgående krav til støjdæmpning og forurening.

»Vi taler meget om, at Aarhus skal være en god by at bo og leve i. Jeg mener ikke, at det skal indbefatte trafikkaos, støj og forurening. De aktiviteter, vi har i byen, skal i høj grad indrette sig efter byen og borgerne. Det er efter min overbevisning ikke lykkedes for Classic Race uanset gode intentioner herom, og jeg tror ikke på, at det kan lykkes fremadrettet,« siger Jan Ravn Christensen.

Ud af byen

Formand for Teknisk Udvalg, Enhedslistens Keld Hvalsø mener heller ikke, at motorløbet hører hjemme i Aarhus.

Classic Race Classic Race Aarhus har været afholdt hvert år i maj siden 2010.

Løbet, der strækker sig over tre dage – fredag til søndag – afholdes i og omkring Mindeparken i Aarhus.

Der deltager ca. 300 racerbiler og 40.000 gæster i arrangementet.

»Vores grundholdning er, at det er der ikke plads til, og det har der aldrig været. Hvis det er vigtigt, og der er et stort publikum til det, så burde man prøve at se, om det ikke var muligt at finde en placering uden for byen,« siger Keld Hvalsø.

SF vil nu udarbejde et konkret beslutningsforslag, der skal behandles på byrådsmødet den 28. februar. Det får dog ingen opbakning fra socialdemokraterne, siger Anders Winnerskjold (S).

»Vi synes, at Classic Race Aarhus er en god begivenhed, og vi bakker op om, at der skal findes en løsning. Når over 40.000 deltager i arrangementet, har vi en begivenhed, som rigtig mange mennesker synes godt om,« siger Anders Winnerskjold.