Der er i dag op mod fire måneders ventetid på en byggetilladelse i Favrskov Kommune. Noget, som både borgere og virksomheder løbende har klaget over de seneste to år.

Den lange sagsbehandlingstid var onsdag til behandling på byrådsmødet, hvor det blev vedtaget at tilføre flere ressourcer til området svarende til to ekstra medarbejdere.

Det skulle gerne inden for et års tid nedbringe sagsbehandlingstiden markant.

Hvor hurtigt det går, tør Hans Minor Vedel, direktør for Teknik og Kultur i Favrskov, ikke sige, men han understreger, at de i afdelingen allerede er i gang med rekruttering.

Når man har købt en grund og er klar til at bygge eller som virksomhed skal omlægge produktionen og har brug for at bygge nyt, så forventer man jo at kunne komme hurtigt i gang. Hans Minor Vedel, direktør for Teknik og Kultur i Favskov Kommune Når man har købt en grund og er klar til at bygge eller som virksomhed skal omlægge produktionen og har brug for at bygge nyt, så forventer man jo at kunne komme hurtigt i gang.

»I det meste af 2017 havde vi svært ved at besætte de opslåede stillinger, fordi der var stor efterspørgsel på byggesagsbehandlere. Der er jo kun et vist antal folk på arbejdsmarkedet, som kan løse den type opgaver. Men siden slut 2017 har vi ikke haft vakante stillinger, og nu opruster vi så med henblik på at høvle af efterslæbet.«

Flere forklaringer

I løbet af 2016 og 2017 er tiden på at få behandlet en byggesag i kommunen steget med over 200 pct – fra 4-5 uger til 14-16 uger. Forklaringen på den markante stigning er mangesidet.

Der er løbende kommet en øget konkurrence om de kvalificerede medarbejdere, som de i afdelingen især mærkede i begyndelsen af 2017, hvor flere forlod byggesagsafdelingen til fordel for lignende stillinger i andre kommuner. Det kunne mærkes på effektiviteten.

Men helt generelt oplever byggesagsafdelingen også mere arbejde på grund af en øget byggeaktivitet i Østjylland. Det har blandt andet betydet en stigende sagsmængde og mere komplekse byggerier, som afføder behandling af dispensationer og naboklager.

Mere forude

Tal fra Favrskovs teknik- og kulturforvaltning viser, at antallet af indkomne byggeansøgninger i årene 2012 til 2017 er steget løbende. I 2012 lå der 396 ansøgninger, mens der i 2017 kom 565 ind. Noget af stigningen kan forklares med ændret lovgivning i løbet af årene, mens tal fra 2017 viser en svingende omend stigende tendens.

Byggesager I løbet af 2016 og 2017 er behandlingstiden på byggesagsområdet steget fra gennemsnitligt 4-5 uger til 14-16 uger. Regeringens servicemål er 40-60 kalenderdage. Favrskov Kommunes eget mål er 4-6 uger. Favrskov Byråd godkender en tillægsbevilling på 870.000 kr. om året i 2018, 2019 og 2020 til byggesagsafdelingen. Det kan sammen med 330.000 kr. fundet i budgettet betale to ekstra stillinger til byggesagsafdelingen. De 870.000 kr. findes ved besparelser, som er opnået gennem udbud af driftsopgaver i Trafik og Veje.

Kommunens plan for 2017-29 betyder, at byggeaktiviteten og dermed mængden af byggeansøgninger kun forventes at stige i de kommende år – dels i forbindelse med udstykning af flere nye boligområder og dels i forbindelse med den planlagte udvikling af bymidterne i Hinnerup, Hammel og Hadsten.

Dertil kommer, at den lange sagsbehandling i sig selv har affødt mere sagsbehandling – fra utålmodige og utilfredse ansøgere.

Fem af seks østjyske kommuner behandler byggesager hurtigere end målet

»Når man har købt en grund og er klar til at bygge eller som virksomhed skal omlægge produktionen og har brug for at bygge nyt, så forventer man jo at kunne komme hurtigt i gang.

Det er utilfredsstillende ikke at kunne, og det får vi også at vide,« siger Hans Minor Vedel.

Ovenstående har bevirket, at der er oparbejdet et sagsefterslæb.

På trods af at Teknik og Kultur har foretaget forskellige tiltag for at afhjælpe situationen, har det kun været muligt at sørge for, at gabet mellem indkomne og afgjorte sager ikke vokser. Efterslæbet er det ikke lykkedes at komme til livs, og vurderingen er altså, at det kun kan ske med flere ressourcer.