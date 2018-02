De fire akutlægebiler med baser i Aarhus, Horsens, Randers og Djursland, skal fra den 1. december drives af Region Midtjylland.

Det blev onsdag besluttet på et møde i regionsrådet.

Det bliver Præhospitalet, der skal varetage opgaven, som Falck har haft i mange år. Præhospitalet er så at sige et hospital på hjul, som sørger for at bringe alvorligt syge eller tilskadekomne borgere til og fra hospitalet, og som kan give behandling undervejs.

Også i Region Hovedstaden og Region Syddanmark er det regionerne, der driver akutlægebilerne, og der har man positive erfaringer med opgaven, oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Nye udviklingsmuligheder

Ændringen får ikke betydning for den behandling, som patienter modtager på skadestedet og i hjemmet, lover regionen. Tværtimod forventes ændringen at give nye udviklingsmuligheder, nu da regionen kan få sin egne erfaringer med drift af akutlægebiler.

Regionsrådet har samtidig besluttet, at Falck Danmark skal drive de fem lægebiler med base i Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg og Silkeborg samt de tre akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm.

»Regionen er tilfreds med det mangeårige samarbejde med Falck. Men som markedet på området er, vurderer vi, at det vil være klogt at få erfaringer med at drive nogle af akutlægebilerne selv. Det kan både være en hjælp i forhold til kommende udbud og andre beslutninger om driften på det præhospitale område, og det kan åbne op for nye udviklingsmuligheder,» siger Anders Kühnau (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.