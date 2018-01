Nu stopper det, men: Hvad var meningen med natligt togtuderi?

I en uges tid har beboere i nærheden af Aarhus Hovedbanegård kunnet høre ualmindeligt meget togtuderi – eller såkaldt tyfonering, som det hedder på togsprog.

JP Aarhus har hørt fra flere beboere, der undrer sig over, hvad der sker. Og på sociale medier som Facebook har folk debatteret, hvad der sker, og klaget over afbrudt nattesøvn.

JP Aarhus har naturligvis bragt den undren videre til Banedanmark, som er ansvarlig for skinner, køreledninger og signaler.

Hvad er egentlig meningen? spurgte vi pressemedarbejder Christopher Mortensen.

»De tyfonerer ikke mere,« svarer han som det første.

For allerede tirsdag aften var Banedanmark ude at hænge en sort sæk over det skilt, som gav togførerne besked på at tyfonere.

Forklaringen på den ekstra tyfonering skal findes hos letbanen. Selvom det er DSB-tog, der har tudet – eller tyfoneret.

Efter Aarhus Letbane er begyndt at køre, har lokoførere skullet bruge en anden vej at gå til pause, og det har medført en ændring, hvor Banedanmark har lagt sikkerhedsansvaret hos de kørende tog. Det er en misforståelse, siger Christopher Mortensen.

»Nu har vi vendt det om,« siger han og forklarer, at ansvaret for sikkerheden er lagt over på de gående lokoførere.

De vil på skilte blive advaret om, at de skal være opmærksomme på kørende tog.

»Procedurerne for indkørsel til banegården er opdateret, og vi har valgt en løsning, hvor togene ikke skal tyfonere,« siger han.

Allerede tirsdag var DSB efter mange henvendelser ude at forklare i Århus Stiftstidende, at den ualmindeligt megen tyfonering skyldtes et forkert opsat skilt. Men så enkelt var det altså ikke. Det var en forkert sikkerhedsprocedure fra Banedanmarks side.