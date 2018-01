AGF efter ”Duncan”: Man skal ikke holde fast i noget, der ikke kan blive det samme igen

FARO, PORTUGAL — Fyldte Morten ”Duncan” Rasmussen for meget i spillertruppen? Følte han sig overset af en ny træner? Var AGF utilfreds med og usikker på hans bidrag halvandet år frem i tiden? Og hvilke overvejelser gjorde klubbens sportslige ledelse ved at slippe en klublegende?

Sent tirsdag aften faldt aftalen på plads; Morten ”Duncan” Rasmussen forlod AGF til fordel for den polske bundklub Pogon fra Stettin.

»Der vokser altid nye profiler frem, og det vil også ske i AGF. Morten ”Duncan” Rasmussen har betydet meget for AGF, og hele hans historie er god for klubben. Men nogle gange, hvis man ikke synes, det er det rette match længere for spilleren og for vores del, så skal man ikke holde fast i noget, som ikke kan blive det samme igen,« siger AGF’s sportschef, Peter Christiansen.

Han afviser, at AGF skulle have bedt angriberen om at finde sig et nyt sted at arbejde.

Han var en god spiller at støtte sig til, og det har han været, lige siden jeg kom til AGF. Kasper Junker, AGF, om sin tidligere holdkammerat, Morten "Duncan" Rasmussen

»Vi sagde ikke til ham, at han skulle væk. Men vi har haft en dialog, da han på et tidspunkt ville vide, hvordan det så ud. Han følte ikke, han havde spillet så meget, selv om han under David Nielsen havde fået cirka 85 pct. af spilletiden under ham. Når der kommer en voksen spiller, der vil tale det igennem, så gør vi det. Og dette her var den løsning, som begge parter mente, var den mest tålelige,« forklarer sportschefen.

Højt i hierarkiet

Via sin status som mangeårig topangriber lå Morten ”Duncan” Rasmussen højt i den interne hakkeorden i truppen. At man så siger farvel til sådan en spiller, bekymrer ikke Peter Christiansen.

AGF: Morten "Duncan" Rasmussen? Ham snakker vi ikke om

»Når sådan en spiller er væk, former der sig et nyt hierarki. Men det kan også være, at det hierarki har været undervejs. Der er andre, der kan bære anførerhvervet. Steffen Rasmussen er stadig en klubkaptajn, der har båret anførerbindet i mange år, Pierre Kanstrup vokser sig måske stærkere med et større ansvar. Det er ikke et problem.«

Var der utilfredshed med ham blandt medspillerne?

»Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg kender godt svaret på det, men det vil jeg ikke dele. Han har fortjent den chance, han nu har fået. Og ellers er mit minde om ham, at han gjorde alt, hvad han kunne, for AGF, så længe han var her,« siger Peter Christiansen.

Sportschefen har i hele forløbet haft en tæt dialog med Morten ”Duncan” Rasmussen, som allerede i efteråret begyndte at overveje sin situation i AGF.

»Dette her handler om, at hvis man får en mulighed, man gerne vil forfølge, så sætter vi os ned. Hvad er scenariet? Hvad sker der om seks uger, når vi er tilbage i dagligdagen? Vi har været helt ærlige over for hinanden. Vi fandt frem til en fin forståelse af, at vores veje skulle skilles nu. Det er foregået stille og roligt,« forklarer Peter Christiansen, som ikke vil ud med de økonomiske forhold i aftalen.

Efter anførerens afgang råder AGF offensivt over spillere som André Riel, Mustapha Bundu, Tobias Sana og Kasper Junker.

Sidstnævnte er først så småt på vej tilbage efter en knæskade. Han mener ikke, at hans position er ændret efter Morten ”Duncan” Rasmussens klubskifte.

»Han var en god spiller at støtte sig til, og det har han været, lige siden jeg kom til AGF. For mig ændrer det ikke så meget. Jeg føler ikke, at jeg skal løfte mit niveau på grund af det, for det skulle jeg jo i forvejen,« siger Kasper Junker.

Især på ét område har han kunnet lære noget.

»Mentalt er jeg blevet hårdfør takket være ham. Generelt har han været en klog angriber, og selvfølgelig kunne jeg godt have tænkt mig at have haft lidt mere tid med ham, men det seneste halvandet år har været fint. Vi har haft et godt makkerskab i de kampe, vi har spillet sammen. Men jeg kan godt forstå både ham og klubben,« siger Kasper Junker.