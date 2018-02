Ommer i Aarhus: Tilladelse til Classic Race er røget i svinget

Classic Race Aarhus Fond har i øjeblikket ingen tilladelse til at gennemføre Classic Race Aarhus den 25.-27. maj.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Aarhus Kommunes afgørelse fra 2016, der giver Classic Race Aarhus Fond lov til at gennemføre den tre dage lange racefestival hvert år i perioden 2017-2022.

Nævnet slår fast, at Aarhus Kommune har behandlet Classic Race Aarhus Fonds ansøgning på et forkert grundlag, og har bedt forvaltningen om at gøre arbejdet om.

Kommunen har behandlet racerløbet som en fritidsaktivitet, men arrangøren skulle ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet have været betragtet som en erhvervsvirksomhed.

»Arrangementet må antages at være væsentligt mere belastende for miljøet end de fritidsaktiviteter, som vejledningen henviser til. Det kan således ikke antages, at vejledningens henvisning til § 42, stk. 3, er udformet med henblik på et motorsportsgadeløb, som det omhandlede,« skriver nævnet i sin afgørelse.

Ingen fortilfælde

Ifølge centerchef Anders Maltha Rasmussen, Teknik og Miljø, er Classic Race Aarhus et så specielt arrangement, at kommunen ikke har haft lignende afgørelser at læne sig op ad.

De nye regler og støjkrav, det efter al sandsynlighed medfører, retter vi ind efter, så vi åbner dørene den 25.-27. maj til en spændende og spektakulær racefestival. Mike Legarth Direktør i Classic Race Aarhus Fond

»Derfor gjorde vi et grundigt stykke forarbejde inden afgørelsen, hvor vi bl.a. var i dialog med embedslægen og konsulterede WHO’s guideline og ud fra det satte en række krav til arrangementet. Alligevel mener Miljø- og Fødevareklagenævnet, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst, inden vi fastsatte vilkårene for arrangementet, og det må vi naturligvis tage til efterretning,« siger Anders Maltha Rasmussen.

Der er knap fire måneder til Classic Race Aarhus 2018. Kan I nå at få en ny tilladelse på plads inden da?

»Det er vores ambition. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at det lykkes,« siger Anders Maltha Rasmussen.

Skærpede krav

Ved den fornyede behandling af sagen skal Aarhus Kommune bl.a. vurdere muligheden for etablering af yderligere støjværn og chikaner, tidsregulering af de mest støjende aktiviteter samt alternativer til den beskrevne støjdæmpning. Kommunen bør i denne forbindelse også vurdere, om den samlede støjbelastning for en løbsdag – som er angivet til 87 dB – kan reduceres, ligesom kommunen bør vurdere, om støjgenerne fra brug af højttaleranlæg kan reduceres, indskærper nævnet.

Motorløb Classic Race Aarhus Classic Race Aarhus har været afholdt hvert år i maj siden 2010. Løbet, der strækker sig over tre dage – fredag til søndag – afholdes i og omkring Mindeparken i Aarhus. Der deltager ca. 300 racerbiler og 40.000 gæster i arrangementet.

Direktør Mike Legarth, Classic Race Aarhus Fond, er ikke i tvivl om, at løbet bliver gennemført i maj – evt. med strammere krav.

»Vi har jo opbakning fra kommunen. De nye regler og støjkrav, det efter al sandsynlighed medfører, retter vi ind efter, så vi åbner dørene den 25.-27. maj til en spændende og spektakulær racefestival,« lover Mike Legarth.

For meget larm

Det er bl.a. en klage fra Strandvejens Grundejerforening Aarhus, som i fjor fik Miljø- og Fødevareklagenævnet til at granske kommunens tilladelse.

Klagerne har bl.a. anført, at det samlede antal dage for testkørsel og selve løbet er fem dage, og at det derfor kræver en miljøgodkendelse, ligesom der bør udarbejdes både en VVM-redegørelse og en lokalplan. Klagerne mener, at støjniveauet er alt for højt til et boligområde, ligesom det medfører luftforurening og andre gener.

Hestekræfterne slippes løs i de aarhusianske gader

Jens Aakjær fra grundejerforeningen oplyser, at foreningen ikke vil udtale sig på nuværende tidspunkt.

»Vi skal først mødes i weekenden, hvor vi vil drøfte sagen,« siger han.