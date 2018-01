Manglende nakkestøtter og skarpt lys: Letbanen har fået 21 klager den første måned

I løbet af den første måned, hvor letbanen har kørt med passagerer, har Aarhus Letbane og Midttrafik modtaget 21 skriftlige klager, skriver DR Østjylland.

Klagerne spænder vidt fra, at dørene er åbne i for kort tid, til at Jørgen Leths stemme kun er forbeholdt højttalerne i tre af de i alt 26 letbanetog. Sidstnævnte har fire personer valgt at klage over.

Ung mand påkørt af letbanen

Hos Aarhus Letbane tager kommunikationschef, Jens Velling, klagerne med sindsro og påpeger, at der i hans øjne er tale om et relativt lavt antal.

»Letbanesystemet er helt nyt, omvendt er vi enormt glade for at få noget feedback, så vi får et indtryk af, hvordan det kører derude. Det er vores indtryk, at folk generelt er rigtig glade for at køre med letbanen,« siger han til DR Østjylland.

Letbanen: Især aarhusianerne under 40 er positive Siden juli har flere aarhusianere dog vendt tommelfingeren ned til en udvidelse.

I forbindelse med de 21 klager er det desuden blevet kritiseret, at der ingen nakkestøtter er på sæderne, samt at der i togene er skingre advarselslyde og for kraftigt lys i kabinen, som forhindrer udsynet i de mørke timer.