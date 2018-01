»Utilfredsstillende«: Ombygning udløser millionunderskud på legendarisk café

Casablanca Aarhus ApS, som er selskabet bag Café Casablanca i Rosensgade i Aarhus, kom ud af regnskabsåret 2016/2017 med et underskud på 4,2 mio. kr. efter et minus året før på 2,5 mio. kr. Selv om egenkapitalen er på 6,1 mio. kr., fremgår det af årsrapporten, at ledelsen finder resultatet utilfredsstillende.

Direktør Jørgen Danielsen mener dog, at der er en fornuftig forklaring på underskuddet.

»Hvis man har lukket og bygger om i fem måneder og ikke har nogen gæster, så kommer der udgifter og ingen indtægter. Det slår igennem på minussiden,« forklarer han.

Broget fortid

Café Casablanca var en af byens første caféer efter sydeuropæisk model, da byens ukronede cafekonge Jan Rode åbnede den i 1981. Caféen har siden været et markant spisested med servering både ude og inde. Restaurantens eksistens har dog været truet, og flere ejere har forsøgt at genrejse stedet.

Casablanca Aarhus ApS har drevet stedet siden 2009, men en påtrængende renovering gjorde det ifølge Jørgen Danielsen i fjor nødvendigt at sætte driften på pause.

»Vi har bygget om i sindssygt lang tid, fordi vi har overtaget en bygning af dårlig kvalitet, som bare er blevet lappet igen og igen. Når man skal udskifte alt det, der gør, at man får en ordentlig hygiejne og ordentlig kvalitet på lyd og lys, så tager det tid. Men nu laver vi noget, der er langtidssikret,« fortæller han.

Next Door sættes i stand

Nabolokalerne, som i flere år har været forbundet med Cafe Casablanca, bliver ifølge restauratøren også sat i stand. Her åbner Jørgen Danielsen til efteråret Next Door, som er Casablancas bistro, dansegulv og ekstra bar.

»Vi har i øjeblikket et Casablanca i halv størrelse, men nu renoverer vi det hele, så det fremstår som en samlet enhed med høj standard. Det tager tid, og det koster penge, men på et tidspunkt skal vi til at køre drift, og det skal vi fra efteråret,« siger Jørgen Danielsen.

Fokus på kvalitet

Efter at have kørt med underskud i adskillige år håber han at kunne gøre Café Casablanca til en rentabel forretning.

»Men det er ikke det altafgørende. Det er at have et sted i Aarhus, hvor man kan komme hen og få en høj service og noget at spise af en ordentlig kvalitet. Der åbner så mange døgnfluer med mad af dårlig kvalitet,« fortæller han.

Jørgen Danielsen driver også Sjette Frederiks Kro og Salonen Hansens Is i Risskov og bageriet Mor Anna i Mejlgade.