Politianmeldt: For mange mennesker til Banedanmark-møde

Da Banedanmark holdt borgermøde i Solbjerg om en ny jernbane, var der massiv interesse. Så stor, at de omkring 300 opstillede stole og trykte programmer slet ikke rakte. Interessen var faktisk så stor den 18. januar, at antallet af fremmødte blev ulovligt.

Hallen ved skolen er af brandmyndighederne godkendt til 532 mennesker, men Banedanmark talte de fremmødte til over 800. Det har resulteret i, at der nu ligger en politianmeldelse om overtrædelse af beredskabsloven hos Østjyllands Politi. Det resulterer som udgangspunkt i en bøde.

»Nu skal vi undersøge sagen nærmere og finde ud af, om vi kan komme det præcise antal fremmødte nærmere og finde ud af, om der er nogen, som ikke har overholdt reglerne,« siger Jeanette Løv Rasmussen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

Anmeldelsen er afsendt fra Østjyllands Brandvæsen, som har videresendt en anonym henvendelse, hvori der står, at der ifølge artikler i dagspressen var 800 mennesker ved borgermødet.

Års frustrationer fik frit løb: Østjysk by står sammen imod tog igennem byen Hallen ved Solbjergskolen var fyldt til bristepunktet ved et borgermøde om ny jernbanestrækning.

Ifølge Jeanette Løv Rasmussen er det i udgangspunktet ejeren af bygningen, som har ansvaret for, at reglerne omkring beredskabsloven overholdes.

»Men nu skal vi se på, hvilken aftale der er lavet,« siger hun.

Nikolaj Henningsen, chef for forebyggende afdeling i Østjyllands Brandvæsen, fortæller, at brandvæsnet fik henvendelsen efter borgermødet, og at den per automatik blev sendt videre til politiet, eftersom brandvæsnet ikke selv var til stede i hallen og i stand til at konstatere, om der var for mange mennesker til stede.

Borgermøde Banedanmark har afholdt tre borgermøder om en ny linjeføring fra Hasselager til Hovedgaard.

Et i Horsens, Skanderborg og Solbjerg.

JP Aarhus dækkede borgermødet i Solbjerg, hvor en medarbejder i Banedanmark talte de fremmødte og formidlede antallet til fremmødte journalister.

Planen om at sænke rejsetiden mellem landets større byer – som går under betegnelsen timemodellen – er resultat af et politisk forlig mellem den daværende regering (SF, R og S), Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Den nye linjeføring er nødvendig, hvis rejsetiden skal reduceres til en time.

Der er tegnet tre forslag op: en vestlig over Stilling-Solbjerg Sø, en central, der går gennem Solbjerg by, og en østlig, der går øst om Solbjerg.

Der kan indsendes høringssvar frem til den 18. december.

Ansvar afventer

Det er Aarhus Kommunes Børn og Unge, der ejer lokalerne, men Sport og Fritid administrerer udlejning af dem.

Ib Stenvang, der er ansvarlig for booking af lokaler i Sport og Fritid, fortæller, at Banedanmark i en skriftlig henvendelse anmodede om at leje hallen ved Solbjergskolen til et borgermøde for 300 mennesker fra kl. 15 til 23 den 18. januar.

Det imødekom han og bookede hallen til borgermødet. Banedanmark har tidligere lejet hallen til lignende formål, og Ib Stenvang forventede således, at Banedanmark var bekendt med reglerne for hallen. Hvem der er ansvarlig for overtrædelsen og skal modtage en eventuel bøde, står dog hen i det uvisse.

I en standardtekst til udlejningen står, at Banedanmark skal kontakte Solbjergskolen og aftale nærmere omkring afvikling af arrangementet, mens det på et ophæng i salen står, at hallen er godkendt til 532 mennesker. Teknisk serviceleder på Solbjergskolen sender dog spørgsmål tilbage til Sport og Fritid, der har ansvaret for hallen efter kl. 15.

Ib Stenvang har arbejdet i Sport og Fritid i mange år og aldrig oplevet noget lignende.

»Uanset hvad konsekvenserne bliver, så skal vi næste gang, der opstår en tilsvarende situation, være mere skarpe og præcise hele vejen rundt,« understreger han.

JP Aarhus ville gerne have haft Banedanmarks kommentar til, hvordan forholdene på aftenen var, og hvorfor der blev lukket så mange mennesker ind, men pressevagt Christoffer Mortensen siger, at man ikke har fået en henvendelse fra politiet og derudover ikke har nogen kommentarer.

Sagen venter nu på en afgørelse hos Østjyllands Politi.