FARO, PORTUGAL — Der var flere ting, der fungerede, end ting, der ikke virkede. Sådan må man konkludere, efter at AGF i den tredjesidste kamp inden Superliga-åbneren mod Hobro testede en formation, der på de fleste positioner må formodes at danne det hold, som AGF-træner David Nielsen satser på.

I efteråret besværede David Nielsen sig over, at Adama Guira blev skadet i den første kamp, som Nielsen havde ansvaret i. Mod NHK Rijeka kunne det ses, hvad det var, træneren havde savnet.

Efter en knæoperation er burkineren efter nytår vendt tilbage i stand til igen at spille, og Adama Guira viste i de 45 minutter, han spillede mod den kroatiske testmodstander, at han kan blive særdeles vigtig for AGF i foråret.

AGF-Rijeka 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Tobias Sana (45.,straffespark), 2-0 Daniel A. Pedersen (54.), 2-1 Milan Ristovski (73.) AGF (4-4-2): Aleksandar Jovanovic – Dino Mikanovic (81. Mads Mikkelsen), Pierre Kanstrup, Niklas Backman, Daniel Thøgersen (40. Sebastian Hausner)– Martin Spelmann, Adama Guira (46. Björn Daniel Sverrisson), Daniel A. Pedersen, Jakob Ankersen – Mustapha Bundu, Tobias Sana

Mod Rijeka havde han Daniel A. Pedersen som makker på den centrale midtbane, to spillere, der måske ligner hinanden en anelse for meget. Oprindeligt var det idéen, at Mustafa Amini skulle have sekunderet Guira med sine aggressive løb og hidsighed i duellerne, men Daniel A. Pedersen slap fint fra opgaven og han scorede tilmed et af sine sjældne mål via et fint timet løb ind i feltet.

Efter kampen talte AGF’s midterforsvarer, Niklas Backman, om betydningen af fireblokken; de to midterforsvarere, Pierre Kanstrup og ham selv, og foran dem to fortrinsvis defensiv orienterede midtbanespillere.

Junker må vente

Det var dem – ifølge svenskeren – der skulle vinde kampene for AGF, underforstået, hvis den basis var i orden, kunne der bygges på.

Mod Rijeka havde trænerstaben ikke rådighed over alle spillere. Eksempelvis er angriberen Kasper Junker endnu ikke klar efter den skade, der forhindrede ham i at tage med ligalandsholdet på tur i januar. Der er ingen tvivl om, at Junker er udset til at spille oppe foran sammen med Mustapha Bundu, der ligeså stille øger sin værdi for holdet. Både som en, der på egen hånd kan kreere chancer, men også som den, der kan modtage bolden, vende og sætte sine medspillere op.

AGF: Morten ”Duncan” Rasmussen? Ham snakker vi ikke om AGF’s anfører rejste tirsdag fra sin klubs træningslejr til Polen for at få et klubskifte på plads.

Lidt de samme egenskaber har Kasper Junker. Mod Rijeka hed Bundus makker Tobias Sana. Svenskeren har idéerne i sit spil, han er visionær, han tør foretage uventede ting, og når Kasper Junker igen er til rådighed, skubbes Tobias Sana længere tilbage på banen som kantspiller. Selv som en af de to angribere vandrer han rundt for at bygge spillet op. Det er ham, det skal komme fra.

Analyse: Derfor vil ”Duncan” væk fra AGF Superligaens mest scorende angriber fik aldrig det eftermæle i AGF, han havde ønsket sig. Tirsdag forlader han AGF’s træningslejr for at finde en ny klub.

AGF-træner: »Vi lignede et hold, der er klar til sæsonstart«

I forsvaret er kæden på plads, kun mangler Jesper Juelsgård, som givetvis – efter familieforøgelse, der har holdt ham væk fra træningslejren – vil snuppe pladsen som venstre back. Bortset fra få perioder, hvor AGF lod sig presse tilbage, anede man konturerne af et solidt defensivt hold, som også har evnerne til at true offensivt.