30 fulgt i Fogedretten af politiet

Siden klokken fire tirsdag morgen har betjente fra Østjyllands Politi været rundt på flere adresser i Aarhus. Indsatsen har betydet, at ikke færre end 30 personer er blevet anholdt og i løbet af dagen er blevet fremstillet i Fogedretten.

Forud for aktionen er alle blevet indkaldt til at møde op i Fogedretten via deres e-boks, ligesom de har modtaget advarsler om, at de bliver hentet af politiet, hvis ikke de selv møder op.

Vicepolitiinspektør Leif Benny Kristensen opfordrer på den baggrund til, at borgere, der er indkaldt til at møde i Fogedretten, møder op af sig selv, før politiet bliver involveret.

»Kan man ikke møde på det tidspunkt, som man bliver indkaldt til, så kontakt Fogedretten for at få en aftale. Og overhold den – så slipper man for, at politiet står på ens dørtrin klokken fire om morgenen og bestemmer, at nu skal det være nu,« siger Leif Benny Kristensen.

Han opfordrer derfor også til, at de personer, det ikke er lykkedes Østjyllands Politi at træffe i dag, selv hurtigt får kontaktet Fogedretten:

»Da der fortsat er mange, der er efterlyst til fremstilling i Fogedretten, vil sådan en aktion som i dag blive gentaget inden længe. Vi opfordrer derfor til, at man selv skynder sig at få løst sit eventuelle mellemværende med Fogedretten – uden politiets indblanding,« siger Leif Benny Kristensen.