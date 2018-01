Smukfest 2017 i august hævede med en omsætning på 165 mio. kr. nok en gang overliggeren for, hvor mange penge publikum er villig til at spendere på festivalen.

Rekorden, som er 13 mio. kr. højere end omsætningen på 152 mio. kr. i 2016, skyldes stigende entre-indtægter og øget salg i Skanderborg Festivalklubs egne boder, barer og restauranter. Fratrukket udgifterne til afholdelse af festen var der 4,7 mio. kr. tilbage, fremgår det af regnskabet, som forleden blev godkendt på generalforsamlingen i Skanderborg Festivalklub.

»Mange firmaer ville nok ikke være tilfredse med den overskudsgrad, men det svarer til de ambitioner, som bestyrelsen sætter op, da vores primære formål ikke er at tjene penge, men at lave en god festival og de ting, vi har stående i vores formålsparagraffer som at støtte Smukfonden og diverse kulturprojekter samt at drive et spillested og udvikle vores festival,« fortæller talsmand Poul Martin Bonde.

Ekstra penge til jubilæum

Knap én million kr. overføres til Smukfonden, resten af overskuddet går til Smukfest 2018 og jubilæumsåret i 2019 (35 år, red.), som har fået tilført ekstra 2,5 mio. kr.

I forbindelse med generalforsamlingen kunne Smukfonden uddele 303.000 kr. fra 2017-overskuddet. Det betyder, at Smukfonden siden stiftelsen i 2014 med tiden har støttet projekter med 3 mio. kr.

Festivalklubben har også ændret sin ledelsesstruktur i forbindelse med, at den tidligere formand Claus Visbye ved årsskiftet tiltrådte en stilling som direktør for musikforeningen Horsens & Friends. Nu har festivalen fået en ordførende direktør, som er tidligere sikkerhedschef Søren Eskildsen.

Smukfest Omsætning 2017 - 165 mio. kr.

2016 - 152 mio. kr.

2015 - 135 mio. kr.

2014 - 124 mio. kr.

2013 -127 mio. kr.

2012 - 116 mio. kr.

2011 - 107 mio. kr.

2010 - 98 mio. kr.

2009 - 87 mio. kr.

2008 - 84 mio. kr.

»Vi er otte personer i direktionen, så for at gøre kommunikationen lidt nemmere har vi besluttet, at én person fremover har ansvaret for kommunikationen mellem bestyrelsen og direktionen og mellem direktionen og den øvrige arbejdsplads. Og det er så den rolle, som Søren Eskildsen har fået,« fortæller Poul Martin Bonde, som selv er blevet formand for foreningen.

Forvirrende rolle

Arbejdsdelingen mellem den ordførende direktør og formanden bliver, at formanden tegner foreningen, mens den ordførende direktør tegner selve butikken Smukfest.

»Det har måske tidligere kunnet forvirre, at alle funktioner tilsyneladende lå i formandsrollen. Det gør de jo traditionelt ikke hos en bestyrelsesformand, så det er det, vi prøver at gøre klart ved at adskille arbejdspladsen og forretningen,« forklarer formanden.

Generalforsamlingen blev foreningens kasserer Per Langpaps sidste – efter 34 år. Han, Erik Madsen og tidligere formand Claus Visbye blev udnævnt til æresmedlemmer af Skanderborg Festivalklub.