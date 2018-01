Der er bøger og forfattere på programmet, når en ny international litteraturfestival, LiteratureXchange, finder sted i Aarhus i juni, endda med den verdensberømte tyske forfatter Herta Müller som et hovednavn.

Desuden kommer den norske forfatter Lars Saabye Christensen til en slags optaktssamtale på Hotel Carmel den 3. juni, ligesom man vil kunne møde bl.a. Sissel-Jo Gazan, Sergij Zjadan, Caspar Eric, Vigdis Hjorth og Kristina Sandberg.

Literature Xchange Det er en helt ny litteraturfestival, der finder sted i Aarhus den 14.-24. juni.

Programmet kommer til at bestå af cirka 100 arrangementer med alt fra litteratur ved vandkanten til tematiske litteraturmiddage foruden traditionelle oplæsninger og debatter.

Med på festivalen er såvel udenlandske som danske forfattere, og der vil være samtaler mellem forskere og forfattere om internationale problemstillinger plus forskellige utraditionelle aktiviteter.

Festivalen er spredt ud i hele Aarhus med hovedscener på Dokk1, Aros, Godsbanen og bibliotekerne. Man køber billetter til de enkelte arrangementer.

Programmet er endnu ikke færdigt, men opdateres løbende på litx.dk

Den 11 dage lange festival kommer til at foregå i hele byen på caféer, tage og kulturinstitutioner som Dokk1, Godsbanen, Aros og i nogle af byens kirker.

LiteratureXchange bygger på et særligt koncept om udveksling og skal desuden undersøge, diskutere og perspektivere litteratur og aktuelle, globale temaer. Det vil ske gennem samtaler og debatter mellem internationale og danske forfattere, forskere og kritikere og ikke mindst publikum.

»Aarhus har aldrig haft en stor international litteraturfestival, og det er en fejl i en by med så rigt et litteraturmiljø. Det er vi glade for at være med til at rette op på,« siger Jette Sunesen, leder af Aarhus Litteraturcenter, der i flere år har arbejdet på at få en sådan litteraturfestival til byen, i en pressemeddelelse.

Bliv klogere

Også Folkeuniversitetet er med på idéen om at skabe en ramme for udveksling mellem danske og internationale forfattere og forskere.

»Det gør vi med det mål for øje, at der i udvekslingen af synspunkter på forskellige emner ligger en stor værdi, ikke mindst for publikum. Der vil med andre ord være chance for at blive lidt klogere på sig selv, hinanden og den verden, vi lever i,« siger Sten Tiedemann, rektor for Folkeuniversitetet i Aarhus.

Hay Festival skal give børn lyst til at læse

Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) finder det afgørende med initiativer som den nye festival oven på kulturhovedstadsåret.

»Det er vigtigt, at byens kulturliv fortsat udvikler sig, tænker stort og bliver ved med at tænke internationalt,« udtaler han.

LiteratureXchange løber af stablen den 14.-24. juni. Den understøttes af bl.a. Testrup Højskole, Litteraturen på Scenen, Carmel Nordic, boghandlere og forlag.