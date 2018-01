Sygefraværet rasler ned i Aarhus

Færre opkald til chefen om sygemeldinger og et større fald sammenlignet med tidligere år.

Sygefraværet blandt de ansatte i Aarhus Kommune skilte sig i 2017 ud på flere måder.

Kommunens nye opgørelse for det gennemsnitlige sygefravær for de fuldtidsansatte viser, at de i gennemsnit havde et sygefravær på 12,3 arbejdsdage i fjor. Det er det laveste sygefravær i 10 år blandt kommunens ansatte.

Desuden var faldet fra 2016 til 2017 på 0,5 dage, hvilket ikke tidligere har været så stort siden i hvert fald 2013, som opgørelsen går tilbage til.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) glæder sig over udviklingen.

»Det er meget glædeligt, at vores målrettede indsats for at reducere sygefraværet har givet et klart resultat, og at sygefraværet nu igen falder, så vi er kommet ud af 2017 med det laveste sygefravær i 10 år,« siger han i en skriftlig kommentar.

Borgmesterens Afdeling er den eneste af kommunens seks magistratsafdelinger, der har oplevet en stigning i sygefraværet fra 2016 til i fjor..

Får mere for pengene

Et fald på 0,8 sygefraværsdage blandt de ansatte i kommunens største magistratsafdeling, Børn og Unge, er med til at bære kommunens samlede fald.

Det glæder den nytiltrådte rådmand Thomas Medom (SF):

»Det er bare helt vildt godt. Det betyder jo, at der er mere tid til borgerne, og at der er nogle mennesker, der er mindre syge. Først og fremmest betyder det, at det oftere er den kendte faste medarbejder, som er der for børnene eller den gamle, og at der ikke skal bruges så mange penge på vikarbudgetter.«

Også ældrerådmand Jette Skive (DF) har oplevet et fald i sygefraværet – på 0,4 dage – blandt sine ansatte.

»Jeg er glad for, at det går den rigtige vej med et lavere sygefravær. Det betyder, at borgerne får mere for pengene,« siger hun i et skriftligt svar.

Ved udgangen af 2016 var der 22.114 fuldtidsansatte i Aarhus Kommune.