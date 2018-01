Mindst 20 gange var der ubudne gæster på besøg i private boliger i bl.a. Aarhus, Tranbjerg, Højbjerg, Risskov og Egå den forgangne weekend.

Det er en meget konkret baggrund for, at Aarhus Kommune og Østjyllands Politi igen indbyder til informationsmøder for borgerne om nabohjælp og sikkerhed på nettet. For de ubudne gæster går ikke kun ind i hjemmene, men også i den private computer.

Tryg i Aarhus Med strategien ”Tryg i Aarhus” ønsker Aarhus Kommune og Østjyllands Politi at styrke tryghedsarbejdet i den samlede kommune.

Målet er at øge trygheden for alle borgere uanset alder og bopæl.

Strategien sætter fokus på det aktive medborgerskab og frivillige engagement. Det betyder, at borgere, foreninger og virksomheder vil blive aktivt involveret i arbejdet med at styrke trygheden i Aarhus.

Se mere på: aarhus.dk/tryghed.

Antallet af boligejere, der er tilmeldt Nabohjælp-ordningen i hele kommunen er fra 2015 til i dag steget med over 11.000, så tallet nu er på 14.542 deltagere. Samtidig viser statistikken, trods tyvenes travlhed i weekenden, at antallet af indbrud i kommunen er faldet med 23,4 pct. i årene 2013-2016.

Derfor konkluderer borgmester Jacob Bundsgaard (S), at kampagnen mod indbrud virker:

»Flere står sammen i Nabohjælp, og færre får indbrud. Men jeg er sikker på, vi kan få endnu flere borgere med på den positive udvikling, både hvad angår indbrud, og hvad angår øget tryghed på internettet,« udtaler han i en pressemeddelelse og opfordrer i den forbindelse borgerne til at komme til informationsmøderne.

Fald ikke i svindelfælden

Her kan man få konkrete råd om, hvordan de kan beskytte sig gennem bl.a. nabohjælp, og hvordan de undgår at falde i forskellige svindelfælder på nettet.

Østjylland Politis direktør, Helle Kyndesen, siger i samme forbindelse, at borgerne kan gøre meget for selv at beskytte deres ting og penge, både når det handler om netsvindel og indbrud i hjemmet.

»Vi ved f.eks., at veje med god nabohjælp har 20-25 pct. færre indbrud,« siger hun.

Det første informationsmøde finder sted tirsdag den 30. januar kl. 19-21 på Viby Gymnasium. 310 har allerede tilmeldt sig, men der er plads til flere. En mobil politistation vil blive stillet op ved gymnasiet, så man fra kl. 17-19 kan tale om lokale forhold omkring tryghed med politiet.

Endnu to møder er planlagt – det ene finder sted den 27. februar kl. 19-21 på Sabro Lokalcenter, det andet den 24. maj i Kolt-Hasselager.