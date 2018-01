Det kniber med at få betalt regningerne i Norddjurs, mens borgerne i Skanderborg Kommune er gode til at betale enhver sit.

Det viser en ny opgørelse fra fra analysevirksomheden Experian, som driver RKI-registeret, der registrerer dårlige betalere, skriver Århus Stiftstidende.

Opgørelsen viser, at 5,20 pct. af borgerne i Norddjurs Kommune er registreret i gældsregisteret mod 2,32 pct i Skanderborg. Imellem dem ligger Favrskov Kommune med 2,73 pct., Aarhus med 3,12 pct., Odder med 3,38 pct., Syddjurs med 3,64 pct. og Samsø med 4,38 pct.

»Jeg tror, at forklaringen er ganske enkel. Norddjurs Kommune har mange borgere med lave indkomster. Samme billede gør sig sikkert også gældende i lavindkomstområderne i større kommuner, men udjævnes vel der af de kvarterer, hvor de højere indkomster bor,« siger borgmester Jan Petersen (S) fra Norddjurs Kommune til avisen.

Experians årlige RKI-statistik, der opgør udviklingen pr. 1. januar 2017, viser, at antallet af danskere, der er registreret i RKI, for tredje år i træk er faldet, og at den misligholdte gæld i RKI nu udgør 15 mia. kr. mod knapt kr. 17 mia. i januar 2014.

I 2014 skyldte de registrerede i snit kr. 72.619 kr., men det er nu faldet til 68.312 kr.