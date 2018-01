Basketball Bakken Bears storsejrede i pokalfinalen og nåede sæsonens første mål

På papiret var det en kamp, som aldrig nogensinde ville blive tæt og spændende, men det lykkedes faktisk for Copenhagen Wolfpack at presse Bakken Bears i pokalfinalen lørdag aften, hvor aarhusianerne dog endte med en overbevisende sejr på 100-67.

Derfor endte det da også med at blive den ulige kamp, som den på forhånd var blevet spået til, hvor Bakken Bears har den måske stærkeste trup i klubbens historie, mens Copenhagen Wolfpack er oprykkere i ligaen i år, hvor københavnerne på nuværende tidspunkt også ligger næstsidst.

Basketball Bakken Bears – Copenhagen Wolfpack 1. periode: 25-13.

2. periode: 51-35.

3. periode: 79-59.

4. periode: 100-67. Topscorer for Bakken Bears: Michel Diouf: 20 point.

Adama Darboe: 14 point.

DeVaughn Akoon-Purcell: 14 point.

Doug Wiggins: 10 point.

Jaye Crockett: 8 point. Pokaltitlen var den 11. i Bakken Bears historie.

Men i midten af tredje periode, hvor Bakken Bears ellers havde været foran med 20 point flere gange i første halvleg, var aarhusianernes føring pludselig skrumpet ind til blot 8 point, hvilket fik liv i de mange medrejsende fans, der indtil da havde været meget tilbagelænende og formentlig blot nydt, at kampen gik, som de forventede.

Bakken Bears’ trænerteam kaldte derfor til en timeout, fordi den sikre pokalsejr altså var ved at blive knap så sikker.

»Copenhagen Wolfpack kom for at spille basket, og de gav den alt, hvad de havde. De gjorde det godt i perioder, og de pressede os til at levere vores bedste, hvis vi ville vinde. Respekt til dem for det. Det var derfor, vi tog en timeout. Vi syntes ikke, at vi spillede så godt, som vi kunne, så vi var nødt til at justere for at holde føringen,« fortalte assisterende cheftræner Mathias Bach efter kampen.

Timeout vækkede Bakken

Timeouten virkede efter bedste evne, da Bakken Bears, som faktisk i størstedelen af kampen spillede med profiler som Doug Wiggins, Michel Diouf og DeVaughn Akoon-Purcell, der faktisk spillede hele 28 ud af de 40 minutter.

Adama Darboe sænkede hurtigt tre trepointscoringer, og derfra så Bakken Bears sig aldrig tilbage.

Selv om alt andet end en sejr i pokalfinalen ville have været en fiasko for Bakken Bears, fordi modstanderen var Copenhagen Wolfpack, var Adama Darboe lykkelig over at kunne løfte pokalen.

Selv om alt andet end en sejr i pokalfinalen ville have været en fiasko for Bakken Bears, fordi modstanderen var Copenhagen Wolfpack, var Adama Darboe lykkelig over at kunne løfte pokalen.

»En pokal er en pokal. Det er et mål, vi har haft hele sæsonen. Alle hold i ligaen vil vinde en pokal, og det vil vi også. Så det er virkelig fedt at vinde den her. Det er klubbens mål, og det er pisse lækkert at indfri det. Jeg ved ikke, om vi mistede fokus, men Copenhagen Wolfpack var klar på at levere overraskelsen, og vi ville gerne lukke kampen hurtigst muligt. Copenhagen Wolfpack spiller en god kamp, de var meget tændte, og så var vi nødt til at matche deres intensitet,« siger Adama Darboe.

Tager sejren med i Europa

Pokalfinalen er en af mange vigtige kampe, som Bakken Bears spiller for tiden.

Allerede onsdag går det da også løs igen, når Bakken Bears skal en tur til Montenegro for at møde Mornar Bar, hvilket er holdets femte gruppekamp i anden runde af Fiba Europe Cup. Her kan en sejr sende aarhusianerne videre i slutspillet i den europæiske turnering, hvilket vil være historisk for dansk basketball.

Derfor er Mathias Bach også overbevist om, at pokalsejren kan være med til at give et godt afsæt for den vigtige kamp, selv om det er en ny kamp onsdag aften.

»Vi skal ikke være nonchalant omkring det her. Det er kæmpestort at vinde pokalturneringen. Man kan vinde to turneringer herhjemme, og pokalturneringen er den ene. Så det er kæmpestort for os, og det er kæmpestort for klubben og de mange fans, som var taget med i dag. Det var vigtigt for os at nå hertil og tage pokalen med hjem. Men det er også klart, at når vi onsdag spiller igen i Fiba Europe Cup, så er det en ny kamp, og vi skal ikke tænke på det her, men pokalsejren er kæmpestort for alle omkring klubben,« siger Mathias Bach.

Samme overbevisning har Adama Darboe også, som tror, at pokalsejren kan være med til at styrke Bakken Bears frem mod resten af sæsonen, hvor det selvfølgelig handler om den ene sejr i Fiba Europe Cup og det danske mesterskab.

»Selvfølgelig kan vi bruge sejren videre frem i sæsonen. Når man er mester, så er man mester. Og nu er vi pokalmestre. Det var vi ikke sidste år, og det gjorde ondt på alle, at vi ikke formåede at vinde den der. Så vi skal nyde det og bruge den selvtillid, det giver, i resten af sæsonen, hvor vi har mange vigtige kampe foran os,« siger Adama Darboe.