Byggeplan: Ny bydel for 1.000 beboere på Christiansbjerg

Almene boliger, højhus, byhuse og 300 ungdomsboliger.

Det er indholdet i en helhedsplan for et nyt boligkvarter i området omkring journalisthøjskolen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), på Olof Palmes Allé. Skolen tømmes, når undervisere og elever i starten af 2020 flytter til en nybygget journalisthøjskole på Katrinebjerg.

Planen er, at den gamle skole skal fungere som et fælleshus med offentlige faciliteter for de ca. 1.000 beboere i kvarteret, og FO Aarhus, der overtager lokalerne, har tanker om at indrette en café og et museum og lave fællesspisning i bygningerne.

Journalisthøjskolens placering mellem supercykelsti og letbane og lige ud til Vestereng er en stor kvalitet. Søren Leth, partner hos Sleth Arkitekter Journalisthøjskolens placering mellem supercykelsti og letbane og lige ud til Vestereng er en stor kvalitet.

Sleth Arkitekter har i samarbejde med Aarhus Kommune, Domis, FO Aarhus og Østjysk Bolig udviklet helhedsplanen, og arkitekterne har både haft det historiske og områdets kvaliteter for øje.

»Journalisthøjskolen har nogle stærke muligheder, som vi har søgt at dyrke og udvikle i planen. Stedets historie og arkitektoniske arv har været et vigtigt udgangspunkt for at tegne det nye journalisthøjskolekvarter,« siger Søren Leth, partner hos Sleth Arkitekter i en omtale af helhedsplanen og fortsætter:

»Samtidig er journalisthøjskolens placering mellem supercykelsti og letbane og lige ud til Vestereng en stor kvalitet og et stærkt afsæt for at udvikle området til en integreret del af nordbyen. Den nye bydel får på den ene side en masse foræret, men kommer samtidig til give fantastisk meget tilbage til Christiansbjerg og Skejbys fremtidige udvikling.«

Fælleshus giver kvalitet

Hos bygherren Domis ser direktør John Skovbjerg store muligheder i planen:

»Vi har sammen løftet et bygningskompleks fra ikke længere at være tidssvarende til undervisning til i dag at stå med et projekt for en rig og integreret bydel med plads til stor diversitet i byrum, byliv og beboersammensætning,« siger direktøren.

Teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) glæder sig over tankerne for det nye område:

»Det er helt oplagt at omtænke et område, når der opstår en mulighed, som det er tilfældet her ved journalisthøjskolen. Helhedsplanen for området ser spændende ud med blandede boligformer. Og FO’s tanker om at bruge den gamle skole til et fælleshus med diverse aktiviteter giver kvalitet for såvel de nye beboere i kvarteret som for dem, der bor der i dag,« siger rådmanden.

Helhedsplanen for området sætter rammerne for byudviklingen, og der skal efterfølgende laves to eller flere lokalplaner ud fra helhedsplanen.

Katrinebjerg gør klar til to højhuse, 1.000 boliger og en journalisthøjskole

Journalisthøjskolen forventer at flytte til en nybygget skole på Katrinebjerg, som efter planen skal stå klar ved udgangen af 2019. Byggeriet er en del af en større plan for et 70.000 kvm stort område på Katrinebjerg, som skal forvandles til boliger, erhverv og uddannelse, og den plan blev godkendt af byrådet i december sidste år.