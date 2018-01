Charme, selvtillid og kæmpe ambitioner hos aarhusianske hårbrødre

Dåbsattesten afslører, at de to tvillingebrødre Rasmus og Emil Vilain Albrechtsen blot er 29 år, men de to aarhusianere har allerede 10 års erfaring som iværksættere, og i dag har de kæmpe succes med at sælge hårprodukter til hele verden.

Selv om navnet på firmaet Slikhaar, måske ikke får en klokke til at ringe, er der en god chance for, at du er faldet over en af deres mange videoer og opslag på de sociale medier.

En del af årsagen til, at Rasmus og Emil Vilain Albrechtsen har fået stor international succes med deres salg af hårprodukter, er nemlig, at de to brødre i 2009 begyndte at lave videoer på Youtube, hvor de viser, hvordan man får nogle smarte frisurer. Blandt andet har en video om, hvordan man får samme frisure som Cristiano Ronaldo fra Real Madrid, fået over 10 millioner visninger på Youtube.

Siden er Slikhaar også blevet udvidet til Facebook, Instagram og andre sociale medier. På Facebook har de to tvillingebrødre ikke mindre end 2,5 millioner følgere.

Rasmus Vilain Albrechtsen fortæller, at de to brødre altid har været vilde med lækkert hår, og selv kan de også pryde sig af velplejede og modellignende hårpragter, der får denne skribents i forvejen vigende hårgrænser til at fremstå ganske forfærdelige.

»Vi har altid haft en passion for lækkert hår, så forretningsideen med Slikhaar lå egentlig lidt til højrebenet, da vi begge flyttede til Aarhus og ville lave en forretning sammen. Vi startede med at sælge de mest gængse hårprodukter online med missionen om at have en fed onlinebutik, som havde de bedste produkter til de bedste priser. Men med størst vægt på at have det skarpeste sortiment,« siger Rasmus Vilain Albrechtsen.

Skilte sig ud med video

Konkurrencen var dog hård for de to iværksættere, som var oppe mod flere etablerede virksomheder på det danske marked.

Derfor kom Rasmus og Emil Vilain Albrechtsen på idéen om, at de ville skille sig ud ved at begynde at lave videoer om deres produkter. Brødrene fandt dog ud af, at de skulle ændre fokus på indholdet i videoerne, hvilket også betød, at de endte om med at udvide deres forretning.

»Vi fandt ud af, at det var svært at være den nye i klassen, samtidig med at man gerne vil være den bedste. Derfor begyndte vi at lave disse videoer. Vi ændrede så strategi til at lave videoer, hvor vi er mere orienterede om frisure i stedet for selve produkterne. I og med at vi lavede det skifte, blev det interessant for os at se på frisørvinklen i det, og så åbnede vi vores egen salon, hvor man kan få professionel hjælp og rådgivning. Vi kunne hurtigt se, at der var interesse fra hele verden til vores videoer. I starten kunne vi vokse med over 1.000 pct. om dagen på de sociale medier,« siger Rasmus Vilain Albrechtsen.

Skal kunne ses fra Månen

Derfor består Slikhaar, der netop har fejret niårs fødselsdag, i dag af fire forretningsområder. Der er Slikhaarshop.com, frisørsalonen Slikhaar Studios i Mejlgade i Aarhus, Slikhaar TV, og så har de to aarhusianere også lanceret deres egen hårproduktserie By Vilain.

Men selv om Slikhaar allerede har solgt hårprodukter til 120 lande, har Rasmus og Emil Vilain Albrechtsen planer om at ekspandere deres forretning endnu mere.

»Vi vil gerne have skruet op for vores salg til virksomheder med vores egen produktserie By Vilain. I dag sælger vi til professionelle frisørsaloner, men vil gerne endnu længere ud med det. Det er en af vores store ambitioner at gøre vores produkter mere tilgængelige for folk i hele verden,« siger Emil Vilain Albrechtsen.

Det er dog ikke kun Rasmus og Emil Vilain Albrechtsens egne produktserier, som de gerne vil have ekspanderet endnu længere ud i verden.

Frisørsalonen i Aarhus skal nemlig efter planen blot være den første af mange over hele verden.

»På salondelen har jeg tidligere sagt, at man skal kunne se os fra månen. Forstået på den måde, at vi gerne vil være til stede i hele verden. Vi vil gerne være fysisk repræsenteret i hele verden med vores saloner, hvor vi lige nu arbejder på en franchise-model, som skal kunne skyde den proces i gang i fremtiden,« siger Rasmus Vilain Albrechtsen.