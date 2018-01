Ung mand påkørt af letbanen

En 20-årig mand fra Skanderborg blev lørdag aften ved 23-tiden påkørt af et letbanetog ved Stjernepladsen i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den unge mand og to kammerater løb over skinnerne på Randersvej, fordi de ville nå at komme med letbanen, der var på vej ind mod centrum af Aarhus, men den ene af de tre unge mænd nåede ikke over, og han blev ramt på skulderen af letbanetoget og faldt.

Toget kørte dog med lav hastighed, og den 20-årige, der blev kørt på skadestuen, slap med nogle hudafskrabninger. Derudover skete der en mindre skade i forruden på letbanetoget, oplyser politiet.

Hos Aarhus Letbane er der søndag en umiddelbar lettelse over, at det ikke gik værre.

»Vi vil gerne afvente den fulde undersøgelse, men vores umiddelbare kommentar er, at vi trods alt er lettede over, at vedkommende ikke er er kommet mere alvorligt til skade. Beskrivelserne tyder på, at letbaneføreren har haft grønt lys, og så er det svært at gardere sig mod den slags uheld, hvor folk vælger at tage en chance. Det samme kan jo ske med biler eller busser,« siger Jens Velling, kommunikationschef ved Aarhus Letbane.

Han har ikke oplysninger om letbaneførerens reaktion på uheldet, men som normal procedure blev letbaneføreren debriefet efter uheldet og taget ud af drift med det samme, så en anden letbanefører kørte toget videre. På grund af undersøgelser på uheldsstedet var letbanedriften stoppet fra ca. kl. 23 til ca. kl. 23.50 lørdag aften.

Aarhus Letbane skal nu lave en samlet rapport over uheldet til Havarikommissionen. Ifølge letbanens foreløbige undersøgelser kørte toget ca. 20 km/t, og letbaneføreren foretog en såkaldt nødopbremsning, da den 20-årige løb ud foran toget.

Jens Velling oplyser i øvrigt, at hvis en person falder foran et letbanetog, har toget en særlig funktion, hvor en censor udløser et særligt skjold, som sænkes ned foran på toget og forhindrer, at personen kan ryge ind under toget.

Det er første gang, at en person bliver påkørt af letbanen, der i sin prøveperiode havde tre påkørsler af biler. Alle uheld var forårsaget af biler, der ikke overholdt deres vigepligt i forhold til letbanen.