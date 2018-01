Aarhus-kunstner: Charlotte har en god del af æren

»Jeg skylder jo Charlotte en god del af æren for min karriere.«

Sådan lyder det fra Aarhus-kunstneren Casper Eliasen, når talen falder på denne weekends kunstudstilling ”Kunst for alle” i Ridehuset og opfinderen af udstillings-konceptet, Charlotte Jensen.

For det var hendes idé om en kunstudstilling, hvor man også kan møde kunstnerne, der for alvor lokkede hans billeder frem i lyset dengang i 2002.

»Jeg var lige blevet færdig som arkitekt, men havde malet en del ved siden af, og så mente Charlotte, at jeg skulle være med på den første Kunst for alle-udstilling,« fortæller Casper Eliasen.

I sin egen boble

Resultatet blev, at tre gallerier viste interesse for hans billeder allerede det første år, og siden har Casper Eliasen levet af sin kunst – og aldrig søgt et eneste job som arkitekt.

Jeg ser på, om der er noget kant og dybde i billederne. Charlotte Jensen, arrangør af Kunst for alle Jeg ser på, om der er noget kant og dybde i billederne.

Han har været med på Kunst for alle-udstillingen i alle årene – og har altid stand nr. 1 i hjørnet af Ridehuset. For han elsker konceptet.

»Som kunstner lever man jo meget i sin egen boble – jeg har f.eks. malet alene i tre måneder op til den her udstilling – og så er det fedt at komme ud og møde folk og få noget feedback på billederne,« fortæller han.

Casper Eliasen tror, at koncepter som ”Kunst for alle” med en direkte dialog mellem kunstner og køber er fremtid – og kunstgallerier er fortid.

»Folk vil jo back to basic og møde kunstneren selv og høre historien om billederne fra ham eller hende, der har malet billedet – frem for en galleriejer. På den måde bliver et køb af et billede også en personlig oplevelse,« siger Casper Eliasen.

Stigende kvalitet

Han er en af de i alt 50 kunstnere, som er med på årets Kunst for alle-udstilling i Ridehuset, som typisk trækker 6.000-7.000 mennesker i Aarhus, lidt flere i København og lidt færre i Aalborg, hvor udstillingen også præsenteres.

Siden Charlotte Jensen lancerede Kunst for alle-idéen i 2002, har konceptet været hendes levebrød, og alene til dette års udstilling i Aarhus har hun fået op mod 1.000 henvendelser fra kunstnere, som gerne ville med på udstillingen.

»Kvalitetsniveauet er stigende for hvert år. I starten var det mest henvendt til kunstnere, der ikke kunne komme ind på gallerierne, men i dag er langt de fleste etablerede navne,« siger hun.

Og hvordan kommer man så igennem hendes nåleøje – hvad kigger hun efter?

»Jeg ser på, om der er noget kant og dybde i billederne. Vil de mig noget? Er der et budskab og noget indhold? Og så kigger jeg også på personen, for det er vigtigt for mig, at kunstnerne også fungerer godt sammen her på udstillingen,« fortæller Charlotte Jensen.

Kunst for alle har sidste dag søndag i Ridehuset, hvor der er åbent kl. 10-18. I april er udstillingen i Aalborg, og i oktober er den i København, hvor der er 150 kunstnere med.