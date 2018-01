Ingeniør-firma går mod strømmen: DIS åbner to kontorer i England

Mens mange andre europæiske virksomheder har travlt med at lukke ned for deres afdelinger og aktiviteter i Storbritannien, går Dansk Ingeniør Service A/S i Stilling den modsatte vej. Virksomheden åbner i næste uge to nye afdelinger i henholdsvis London og den nordligere kystby Lowes Toft.

Ifølge direktør og stifter Michael Gadeberg, har DIS gjort det til en del af sin forretningsmodel at være fremsynede og gerne optræde som firstmover.

»Der er fortsat usikkerhed om, hvilken effekt brexit får for samhandlen. Men når nu vores strategi er at være hurtige og agile, og at være der, hvor der er brug for os, så vælger vi at gå den anden vej,« forklarer Michael Gadeberg.

Selv om brexit-forhandlingerne trækker ud, er direktøren overbevist om, at der kommer en fornuftig løsning på, hvordan Storbritannien fremover kan handle med EU-landene.

»Alt andet vil være svært at forestille sig. Vi anser det for urealistisk, at englænderne bliver isoleret og ikke kan arbejde sammen med nogen,« siger han.

»Hvis vi venter, kommer vi bare til at stå i kø, og det er vi ikke så meget for. Vi vil hellere være proaktive, og vi tror også på, at der er en forskel på at være veletableret contra at have et ønske at blive etableret, når den tid kommer. Om det så bliver godt eller skidt, må tiden vise. Vi vælger helt bevidst at løbe den risiko for at opnå en konkurrencemæssig fordel,« fastslår Michael Gadeberg.

Flere end 500 ansatte

DIS er en ingeniør- og udviklingsvirksomhed, der leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og udland. DIS har ud over i Danmark og England afdelinger i Polen, Spanien, Tyskland, Ukraine og USA. Virksomheden beskæftiger flere end 500 ingeniører og konsulenter. Af dem er omkring 280 ansat i hovedkontoret i Stilling.

Michael Gadeberg, DIS, Dansk Ingeniør Service.

Ifølge Michael Gadeberg har strategien altid været at brede sig over flere brancher og kompetencer.

»Vi er ikke specialister, men kommer med en bred indsigt, og vores speciale er vel nærmest at flytte viden,« fortæller han.

»Det, vi lærer i den ene industri, kan vi transformere og bruge i en anden. Ved at tviste løsninger og sætte dem ind i en ny sammenhæng bliver vi i stand til at komme med nye løsningsforslag, som allerede er gennemtænkt og afprøvet,« forklarer Michael Gadeberg.

5.000 havvindmøller

DIS’ primære fokus i Storbritannien bliver det store og voksende marked for havvindmøller.

»UK er verdens største havmøllemarked med flere end 5.000 havvindmøller i 2025. Vi vil tilbyde at hjælpe med at optimere vedligehold og drift via den viden, vi har om vedvarende energi, der er et af vores primære forretningsområder,« fortæller direktøren.

I forbindelse med åbningen af de to engelske kontorer torsdag får DIS’ hovedkontor i Stilling besøg af den britiske ambassadør Dominic Schroeder, som ifølge Michael Gadeberg er meget glad for DIS’s engelske offensiv.

»Han synes, det er fantastisk, at vi har modet til at tage den her beslutning og kan se noget potentiale i Storbritannien. Han er meget interesseret og vil forsøge at hjælpe og skubbe på, hvor han kan,« siger Michael Gadeberg, der allerede i form af ambassadørens mellemkomst mener at have scoret den første gevinst ved at gå mod strømmen.

»Det giver en helt anden tilgang at mødes ansigt til ansigt. Vi får knyttet nogle relationer, som vi fremadrettet kan drage nytte af,« fastslår Michael Gadeberg.