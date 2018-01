Plan om 80 meter højt hotel i Aarhus

En international hotelkæde, der ikke ønsker sit navn offentliggjort endnu, planlægger at bygge et nyt 20 etagers hotel i Skejby tæt ved Ikea.

Hotellet skal ifølge planerne indeholde 275 hotelværelser og 100 hotelejligheder og stå klar i 2020.

Pt. findes der for eksempel ingen service apartments i Aarhus Niels Albertsen, bygherre, NA Ejendomsservice

Det oplyser bygherre Niels Albertsen fra NA Ejendomsservice i en pressemeddelelse.

»Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Agro Food Park Aarhus og de lokale vækstvirksomheder rekrutterer i stigende grad internationalt. Professorer, læger og andre udenlandske specialister har ofte behov for længerevarende ophold i byen, og det kan Aarhus ikke honorere med sit nuværende produkt. Pt. findes der for eksempel ingen service apartments i Aarhus. Dét hul i markedet ønsker vi at lukke og på den måde medvirke til at løfte byens samlede overnatningsudbud,« skriver bygherren i pressemeddelsen.

Heraf fremgår det desuden, at den internationale hotelkæde ”hører til blandt de 10 største spillere på den internationale scene og ønsker indtil videre at holde sit navn hemmeligt.”

Peer Kristensen, direktør i VisitAarhus, hilser det nye hotel velkommen:

»Aarhus har manglet et koncept, som det der nu etableres lige uden for centrum, hvor man altså undgår at skulle helt ind i bykernen for at mødes eller indlogere sig. Det er relevant, hvis man er gæsteprofessor på universitetet, skal med flyet eller er koncertgæst i Jylland. Derfor er det en unik og ganske gunstig placering, byens kommende hoteloperatør har udset sig,« siger han i pressemeddelelsen.

Hoteloperatøren har ifølge pressemeddelelsen set sig varm på en byggegrund vest for Ikea i Skejby, og ifølge planen tjekker de første gæster ind på det over 80 meter høje hotel i slutningen af 2020.