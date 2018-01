Kendt bager åbner ny butik i Aarhus

Bageri-virksomheden Langenæs Bageriet etablerer endnu en butik i Aarhus. Stifteren, bagermester Michael Spottag, har netop underskrevet en lejekontrakt på en 180 kvm. stor butik, cafe og bageri i en nyopført ejendom i Thorvaldsensgade. Håbet er, at bygge- og indretningsarbejdet vil være færdigt til foråret, så muligheden for udeservering kan udnyttes fra begyndelsen.

Åbningen af endnu en Aarhus-butik begrundes i den store tilvækst med mange nye boliger i centrum.

Al erfaring siger, at det skal være nemt for forbrugerne at komme til bageren. Alligevel er der forbavsende få bagerier i det centrale Aarhus. Michael Spottag Bagermester og stifter af Langenæs Bageriet

»Al erfaring siger, at det skal være nemt for forbrugerne at komme til bageren. Alligevel er der forbavsende få bagerier i det centrale Aarhus, hvor vi nu etablerer os. Det, er jeg sikker på, at vi kan drage nytte af,« siger Michael Spottag, der i forberedelsen til den nye investering har lavet studier af trafikmønstre og beboelsesstatistik.

Ekstern kapital

Bagerikæden er opkaldt efter den adresse på Langenæs Alle i Aarhus, der i årtier har været den eneste forretning. Efter tilførsel af ekstern kapital er butikken vokset til en kæde med tre butikker i hjembyen, to butikker i Horsens og Vejle samt et produktionsbageri, der fremstiller deje, i Horsens.

Imidlertid kom Langenæs Bageriet ud af 2016 med et millionunderskud, fordi de nye butikker i Horsens, Vejle og Viborg ikke leverer en tilstrækkelig høj omsætning. Torsdag blev personalet orienteret om, at butikken i Viborg bliver solgt fra.

Michael Spottag understreger dog, at han fortsat har kædeambitioner og satser på vækst, men fremover primært vil fokusere på Østjylland. Derfor overtager Claus Doktor, der står bag Mybakery by Doktor i Hobro, Viborg-butikken.

»Claus vil rigtig gerne tilbage til Viborg. Vi har været glade for at være i byen, men vi må erkende, at Claus rent geografisk har bedre muligheder for at udvikle Viborg, end vi har haft. Så det her er en optimal løsning for ham, for os - og i sidste ende for kunderne,« siger Michael Spottag.