Kampen mod udsatte boligområder - eller ghettoer - begynder i den lave ende af aldersspektret, mener borgmester Jacob Bundsgaard (S), som derfor foreslår statsministeren, at børn i udsatte boligområder automatisk opskrives i daginstitution, og at der sættes ind med sprogscreening af to-sprogede børn allerede i toårsalderen.

Borgmesteren har stillet i alt 24 forslag, som også omfatter bl.a. en bedre kriminalitetsforebyggelse for unge over 18 år, øget kontrol af sort arbejde og at problemfamilier nemmere skal kunne sættes på gaden.

»Problemerne i de udsatte boligområder er komplekse og bunder bl.a. i manglende uddannelse og job, lav indkomst, indretningen af boligmarkedet samt kulturelle og religiøse opfattelser, der strider mod grundlæggende demokratiske værdier og normer i vores samfund. Der er brug for en langsigtet, vedvarende indsats,« skriver Jacob Bundsgaard i et følgebrev til Lars Løkke Rasmussen.

I brevet er bliver der understreget, at borgere, kommuner, boligorganisationer, erhvervslivet, foreninger, staten, politiet og Landsbyggefonden er nødt til at stå sammen om at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.

Overblik over de 24 forslag:

Den blandede by

1. Boliger, der nedrives, skal erstattes af nye almene boliger. Staten skal medfinansiere erstatningsbyggeri fx gennem en særlig pulje til erstatningsbyggeri.

2. Nye almene erstatningsboliger skal opføres andre steder i byen for at medvirke til blande byens borgere.

3. Mulighed for at genopføre boligerne på en anden placering og evt. som en anden typologi vil kunne skabe mere kvalitet og bidrage til den ønskede by-struktur.

4. Grundkapitalindskuddet bevares på 10 pct. eller sænkes generelt for at sikre tilstrækkeligt nyt alment byggeri.

5. I dag kan kommunerne give fortrinsret til borgere, der fx er i job eller uddannelse og søger en bolig i udsatte områder. Problemstillingen kan også vendes på hovedet, så beboere, der ikke er i job eller uddannelse, og som skal genhuses, gives fortrinsadgang til velfungerende boligområder.

6. En almen boligorganisation kan besidde overskydende ubebyggede arealer. I dag går provenu fra salg i første omgang til nedbringelse af gæld. I områder med en helhedsplan kan ministeriet godkende, at provenuet anvendes til finansiering af aktiviteter i lokalområdet. Det foreslås, at også ikke-udsatte områder får samme mulighed for at disponere ved frasalg.

7. Lovgivningen skal ændres så boligorganisationer kan indgå i nye partnerskaber omkring f.eks. erhverv, sundhedshuse eller uddannelsesaktiviteter.

8. Landsbyggefondens økonomiske ramme skal øges, for at styrke indsatserne i de udsatte boligområder. Midlerne skal anvendes til fysisk omdannelse, udearealer, finansiering af restgæld samt et boost og en mere langsigtet tidshorisont for de boligsociale indsatser.

Tidlig indsats og forebyggelse

9. Automatisk opskrivning i daginstitution med henblik på opstart fra et år.

10. Regeringen bør afsætte ressourcer til en udvidet screening og en intensiveret sprogundervisning. Screeningen skal ske allerede ved to år med henblik på at starte sprogundervisning tidligere og mere intensivt end i dag. Derudover skal det overvejes, om der skal fastsættes en grænse, som sikrer, at andelen af tosprogede elever, der ikke har et aldersvarende dansk, ikke overstiger 20 pct. på skoler.

11. Der skal særligt fokus på sårbare og udsatte børn og familier, herunder en tæt koordination mellem sundhedspleje, daginstitutioner og de sociale indsatser. Derudover bør der tilknyttes faste socialrådgivere på folkeskoler og privatskoler med sociale udfordringer. Regeringen skal afsætte midler til denne udvidede opsøgende social- og sundhedsfaglige indsats.

12. Samarbejdet om de mest socialt belastede familier, der i mange tilfælde udgør en væsentlig udfordring for et samlet boligområde, bør intensiveres.

13. Der er der behov for at booste den boligsociale indsats med ekstra midler og et mere langsigtet fokus på boligsociale initiativer, der virker. Fokus bør være på tidlig indsats og forebyggelse, uddannelse, beskæftigelse og aktivt medborgerskab.

14. Der skal sikres en stærk kriminalitetspræventiv indsats både for helt unge, men også unge over 18. Lovgivningen bør i højere grad give kommunen muligheder for at give unge over 18 år en socialfaglig indsats, som kan hjælpe dem i uddannelse og beskæftigelse.

Helhedsorienteret uddannelses- og beskæftigelsesindsats

15. Arbejdsevnen hos borgere skal udnyttes og afdækkes via en målrettet og individuel indsats, bl.a. igennem praktikker og småjobs. Mulighederne for at etablere lokale mobile jobcentre skal styrkes for på den måde at øge synligheden, og bringe virksomhedskonsulenterne tættere på borgerne i de udsatte områder, bl.a. med det formål, at stimulere og understøtte lokalt iværksætteri i områderne. Borgere på førtidspension skal aktiveres ved at via skånejob eller anden aktivitet.

16. Regeringen bør afsætte ressourcer til en målrettet og systematisk støtte til beboerne i de enkelte boligblokke med det formål at understøtte socialfaglige, sundhedsmæssige, uddannelsesfremmende initiativer, der samlet set giver den enkelte borger den største mulighed for at komme i job eller fastholde uddannelse.

17. Det foreslås, at regeringen sætter fokus på det private erhvervslivs sociale ansvar og sikrer gode vilkår for samarbejde på tværs af sektorer og myndigheder.

18. Især samarbejdet mellem kommuner og SKAT bør prioriteres endnu mere – evt. ved at de lovgivningsmæssige rammer udvides. Også politiet bør spille en større rolle. Det for at sikre at kontroller kan gennem-føres. Regeringen bør derfor styrke indsatsen mod sort arbejde og samtidig sikre rammerne for et smidigt og effektivt myndighedssamarbejde.

19. Regeringen skal understøtte kommunernes muligheder for at sætte ind med en mere systematisk tilgang, hvor de udsatte unge skal i kontakt med virksomheder via erhvervspraktik og fritidsjob – udover en styrket vejlednings- og skoleindsats.

Tryghed og medborgerskab

20. Styrket fritids- og foreningsliv. Det er vigtigt, at der er mulighed for et sundt og aktivt fritidsliv for alle børn og unge i udsatte boligområder. Der skal altid være et alternativ til hænge på gaden. Det kan være et kommu-nalt klubtilbud eller et tilbud i det mangfoldige frivillige foreningsliv. I flere områder er der gode erfaringer med fx fodbold og andre fysiske aktivite-ter i stærke samarbejder med bl.a. lokale aktører, DIF, DGI m.fl. Det fore-slås, at Regeringen afsætter særlige midler til at styrke det frivillige fritids- og foreningsliv i udsatte boligområder.

21. I det omfang en enkelt familie oppebærer et stort antal domme på en væsentlig andel af familiens medlemmer og ikke har været samarbejdsvillige omkring en adfærdsændring, bør der sættes ind med sanktioner, fx udsættelse.

22. Den lokale forankring af politiets tilstedeværelse skal styrkes, bl.a. ved genetablering og udvidelse af lokale politienheder eller stationer.

23. Det skal være lovgivningsmæssigt muligt at pålægge både almene boligforeninger og private virksomheder i udsatte områder at etablere videoovervågning, hvis politiet fremsætter ønske herom.

24. Regeringen skal sikre midler til effektive nationale exit-programmer, så undertrykte borgere kan få en ny start et andet sted i Danmark.