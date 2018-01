Opførelsen af et nyt center for demente kan begynde

Borgere, der er ramt af demens, kan se frem til at få hjælp i et nyt demens- og hjernecentrum på Skovvangsvej på Christiansbjerg.

Onsdag vedtog byrådet en lokalplan, der muliggør en udbygning med 105 almene specialboliger og 20 korttidspladser til demente.

Der kan samlet set opføres 16.000 kvm byggeri. De 11.500 kvm kan udnyttes til det nye demens- og hjernecentrum, som får en højde på højst tre etager.

Den nye bygning bliver opført, så der i midten opstår et lukket haverum.

Sundhed og Omsorg skriver i sin indstilling:

»Målet med lokalplanen er at give mulighed for gode fysiske rammer for mennesker med demens, således at livet kan fortsætte i trygge og hjemlige omgivelser, og bebyggelsen kan bære præg af et hjem og et levet liv – fremfor en arbejdsplads. Virkeliggørelse af lokalplanen vil medvirke til at opfylde disse målsætninger.«