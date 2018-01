Udvidelsen af Filmbyen og JP-byggeri kan begynde

Filmby Aarhus kan nu tage fat på en planlagt udvidelse til en pris på 75,5 mio. kr.

Aarhus Byråd vedtog onsdag en lokalplan, der gør det muligt for filmbyen at bygge en mere end 4.300 kvm stor bygning samt et erhvervsdomicil, som skal huse Jyllands-Posten nye hovedsæde.

Venstre, DF og LA tiltrådte lokalplanen med forbehold for, at der i lokalplanen er givet godkendelse til at reducere antallet af p-pladser i forhold til kommunens normale norm for erhvervsbyggeri.

»Det er tankevækkende, at når der kommer en bygherrer, der vil spare på p-pladser, så bakker byrådet op. Kommunens parkeringsnorm er ikke grebet ud af blå luft, men ud fra hvor stort parkeringsbehov, der er per medarbejder. Den her plan vil resultere i, at bilister vil cirkulere i rundt boligkvarterer. Det er ikke hensigtsmæssig,« sagde Venstres Heidi Bank.

Der er taget hensyn

Både SF og S var tilfredse med lokalplanen.

»En ting er hensynet til, at der til alle tider er p-pladser, noget andet er at tage hensyn til vores by, som folk skal bo i. Vi tager stilling til antallet af p-pladser i hver lokalplan. I denne plan er det hensigtsmæssigt at reducere antallet,« sagde Jan Ravn Christensen (SF) og blev bakket op af Louise Lindskrog (S):

»Det er normal procedure, at man tager stilling til behovet for p-pladser i konkrete sager. Der er lyttet til de konkrete behov, og den er landet et godt sted.«

Et regionalt kraftcenter

Med sin nye bygning ønsker Filmbyen at blive et kraftcenter for den digitale og visuelle industri i Region Midtjylland.

Filmbyen lægger allerede hus til nogle af Danmarks største og mest succesfulde film- og medieproducenter som bl.a. M2 Film og Metronome Productions.

Med den nye bygning skal de succesfulde virksomheder ligge side om side med uddannelser som Kaospiloterne og Aarhus Filmværksted samt nystartede iværksættere.

Rådmands-tæsk til kommende plan for mobilitet

Udvidelsen af Filmbyen sker i samarbejde med Aarhus Kommune, og formålet er ikke at tjene penge. Lejeindtægterne og et potentielt overskud går til et innovativt tiltag ved navn Ideas Lab, hvor man understøtter udviklingen af unge talenter i den kreative branche.

Filmbyens nye bygning og Jyllands-Postens nye domicil forventes at stå klar i 2019.