Flere sover på vandrehjem i Aarhus

Antallet af overnatninger på østjyske vandrehjem steg i fjor med 11 pct., fremgår det af de senest offentliggjorte overnatningstal fra Danmarks Statistik.

Fra januar til og med november 2017 var der således 129.194 overnatninger på østjyske vandrehjem mod 116.425 de første 11 måneder af 2016. Dermed var væksten på vandrehjem større end på hotelområdet, hvor antallet af overnatninger i samme periode steg fra 1.584.314 til 1.712.608 – svarende til 8 pct.

Fire lokale vandrehjem

I og omkring Aarhus findes i øjeblikket fire vandrehjem: City Sleep-In i Havnegade, Danhostel Aarhus i Risskov, Aarhus Hostel i Hasselager og Hallo Hostel i Fiskergade.

Sidstnævnte er netop blevet overtaget af Danmarks frivillige kæde af vandrehjem, Danhostel, og får nu navnet Danhostel Aarhus City. Ifølge direktør Ole Andersen ønsker Danhostel at positionere sig i Aarhus.

Med Danhostel Aarhus City forsøger kæden især at nå de internationale rygsækrejsende i alderen 18 år og op til midt i 20’erne, som efterspørger anderledes overnatning.

»Denne turistgruppe lægger vægt på den centrale beliggenhed, fællesskabet, det smarte design og de rigtige elektroniske løsninger til de helt rigtige priser. Og også det at være en del af og møde den lokale befolkning, hvor de nu er i verden, vægtes højt blandt de unge. Hallo Hostel har præcis haft fokus på at skabe et sted, hvor fællesskabet, det gode værtskab og det uformelle miljø med plads til alle er i centrum,« fortæller Ole Andersen.

Samarbejde med unge

Hallo Hostel åbnede sidste sommer, og ifølge ejer og daglig leder Klaus Eriksen har målet været sammen med forskellige lokale aktører at skabe et sted for unge.

»Derfor var det naturligt for os at indlede et tæt samarbejde med både Kaospiloterne og erhvervsakademiet. De unge mennesker kunne hjælpe os med at skabe et sted, som netop ville appellere til de unge,« fortæller Klaus Eriksen.

Resultatet var en grøn oase midt i Aarhus med urban garden-stemning, der er trukket med ind i indretning og design af både senge, værelser og rooftop-café. Klaus Eriksen håber, at kædesamarbejdet nu vil gavne byens nye vandrehjem.

»Danhostel er et kendt og anerkendt varemærke i Danmark, og via medlemskabet får vi nu helt nye muligheder for at markedsføre os over for yderligere målgrupper som skole- og gymnasieklasser, familier osv.,« siger Klaus Eriksen.