Fællesrådsformand: Bilerne forsvinder ikke trods bøder

Onsdag diskuterede byrådspolitikerne den fremtidige parkeringspolitik i Aarhus. På mødet var et forslag, som indebærer etablering af beboerparkering stort set alle steder inden for Ringgaden, fremsat. En løsning, der er opbakning til blandt beboerne, viste en måling i JP Aarhus onsdag. Men også uden for Ringgaden efterspørges der løsninger på parkeringsproblemer.

»Et af vores største problemer angående parkering er, at der i parcelhuskvartererne holder mange biler, som i virkeligheden tilhører beboerne i etagebyggerierne på Jordbrovej og den nederste del Brendstrupvej,« siger Heidi Printzen, der er formand for Christiansbjerg Fællesråd.

Antallet af parkeringspladser, der bliver bygget til de nye lejligheder, står formentlig ikke mål med virkeligheden. Heidi Printzen, formand for Christiansbjerg Fællesråd.

Området ligger lige uden for Ringgaden og står lige nu ikke til at få beboerparkering. Det fremgår dog af bilagene omkring beboerparkering, at dele af Christiansbjerg er under observation med henblik på senere undersøgelse og afklaring.

Den afklaring ser Heidi Printzen frem til.

»Vi imødeser med interesse, hvad kommunen har tænkt sig at gøre ved det, fordi lige nu vælter det ind med bøder til dem, der holder på villavejene, men bilerne forsvinder jo ikke af den grund. Lige nu er der mange, der holder på affaldsøer, på hjørner osv. Det gør det rigtig farligt at være cyklist og gående. Der er mange tæt-ved-ulykker i området, hvor parkeringer gør det svært at se noget, når man kører ud.«

Christiansbjerg Nybyggeri ved Katrinebjergvej På hjørnet af Katrinebjergvej og Møllevangsallé bygger Olav De Linde i øjeblikket boliger målrettet unge. Når det er helt færdigt, skal det rumme 390 boliger og en parkeringskælder. Flere boliger og mere erhvervsbyggeri er også på vej med vedtagelsen af lokalplan 1052. Planområdet omkranses af Jens Baggesens Vej, Katrinebjergvej, Finlandsgade og Helsingforsgade og omfatter i alt ca. 70.000 kvm, der skal bebygges med op mod 150.000 etagemeter til bolig, erhverv og uddannelse. Det første byggeri på området bliver en ny bygning til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Flere boliger på vej

Som JP Aarhus tidligere har beskrevet, har Aarhus Kommune vedtaget en lokalplan for området, der omkranses af Jens Baggesens Vej, Katrinebjergvej, Finlandsgade og Helsingforsgade, som er placeret på Christiansbjerg. Planen omfatter blandt andet i omegnen af 1.000 nye boliger. Derudover kommer bebyggelse til erhvervs- og uddannelsesformål.

Med parkeringsproblemer allerede nu er Heidi Printzen meget spændt på, hvordan parkeringsudfordringerne løses i fremtiden.

»Vi har allerede, i forbindelse med byggeriet på hjørnet af Katrinebjergvej og Møllevangsallé, italesat, at det antal parkeringspladser, der bliver bygget til de lejligheder, formentlig ikke står mål med virkeligheden, selv om lejlighederne er målrettet unge mennesker. Med endnu flere boliger på vej skal der gøres noget. Det kunne være ved betalingsparkering eller parkeringskort eller et medlemskab, som kan være med til at begrænse antallet af ulovligt parkerede biler.«