Myndigheder er talstærkt til stede i Aarhus-bazar

Handlende i Bazar Vest i Aarhus-bydelen Brabrand må væbne sig med tålmodighed denne eftermiddag.

Markedsbygningen blev således lukket af 13.45, hvor 130 ansatte fra Skat, politiet, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsens rejsehold indledte en større kontrolaktion.

De skal kontrollere, at de erhvervsdrivende på markedet overholder lovgivningen.

- Vi vil gerne sikre os, at vi får talt med alle relevante ansatte og ejere i Bazar Vest.

- Derfor har vi tjek ved udgangene for at holde styr på, hvem der forlader området.

Kriminaliteten i Bazar Vest er faldet markant

- Det kan desværre betyde nogle gener for de borgere, der er på indkøb, og det vil jeg gerne på forhånd beklage, siger Jim Sørensen, der er fagdirektør i Skat.

Forventningen er, at aktionen er overstået inden for et par timer.