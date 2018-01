Afviste asylansøgere demonstrerer mod forholdene på jysk udrejsecenter

En gruppe afviste asylansøgere mener, at leveforholdende på Udrejsecenter Kærshovedgård i Jylland er »utålelige« og inviterer derfor til demonstration på Rådhuspladsen i Aarhus fredag eftermiddag.

»De afviste asylansøgere demonstrerer for et frit liv udenfor hegnet. Langt størstedelen af de afviste asylansøgere på Kærshovedgård har – af politiske, religiøse og humanitære årsager – ikke mulighed for at forlade Danmark, og siden marts 2016 har kun en håndfuld personer forladt Kærshovedgård, hvorimod 44 personer har fået genoptaget deres sager og 22 personer har fået ophold i Danmark efter indkvartering på Kærshovedgård,« står der i invitationen som de afviste asylansøgere står bag.

Til demonstrationen på fredag kl. 16-17 vil de afviste asylansøgere kræve, at udrejsecentret bliver lukket, og at deres sager genåbnes.

Udrejsecenter Kærshovedgård åbnede den 22. Marts 2016.

Centret er designet til at skulle motivere afviste asylansøgere til frivilligt at lade sig deportere fra Danmark.

Der befinder sig 128 personer på udrejsecentret.