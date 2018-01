Måling: Aarhusianere siger ja til beboerparkering

Nogle beboere i midtbyen elsker det, for så er det nemmere at finde en p-plads.

Andre hader det, fordi de principielt ikke vil betale for at parkere i egen gade.

Men flertallet er med på idéen.

Det er i hvert fald billedet i en meningsmåling lavet i december 2017 af Wilke for JP Aarhus. Heri svarer 50,5 pct. af de adspurgte ja til mere beboerparkering, mens 25,3 pct. svarer nej og 24,2 pct. svarer ved ikke.

Vi har været udfordret af trafikomlægningerne i krydset ved Mindet. Peter Kjølby, vicedirektør i Realdania By & og Byg, der ejer p-huset i Dokk1 Vi har været udfordret af trafikomlægningerne i krydset ved Mindet.

Beboerparkering findes i dag nogle steder i Aarhus midtby, og ifølge et nyt forslag, som behandles af byrådet onsdag, skal beboerparkering udbredes til at omfatte det meste af midtbyen inden for ringgaden. Nye områder med beboerparkering bliver bl.a. Trøjborg, dele af Frederiksbjerg, området nord for Øgaderne og Langenæs.

Beboerparkering koster i øjeblikket 265 kr. om året, og for det beløb kan beboerne parkere døgnet rundt i deres område, mens gæster, som ikke bor i området, typisk kun må parkere i to timer, og i nogle tilfælde skal de også betale for parkering.

I områder med beboerparkering er langtidsparkering derfor ikke længere muligt for besøgende udefra, og dermed forbedres beboernes muligheder for at finde en p-plads.

P-hus kræver tilvænning

Det er den ene logik i forslaget – at tilgodese beboerne – og den anden er at lokke flere midtbybilister på besøg til at parkere i et af de store p-huse frem for at optage en p-plads i et byområde tæt på centrum.

Parkering Forslag til ny parkeringspolitik er på byrådets dagsorden onsdag. Forslaget rummer flere initiativer: Beboerparkering i det meste af midtbyen med Trøjborg, Frederiksbjerg og Langenæs som nogle af de nye områder. Forhøjet beboerlicens fra 265 kr. til 500 kr. om året. Tidsbegrænsning ændres til betalingsparkering nogle steder. Nye retningslinjer for anlæg af p-pladser ved nybyggeri. Krav om, at byrådet får en parkeringsredegørelse hvert andet år. Der afsættes 150.000 kr. årligt til at lave analyser af p-situationen.

Det har også været en af målsætningerne med at bygge de to store p-huse på havnen i Dokk1 og Navitas, men aktuelle belægningstal viser, at den mission endnu ikke er lykkedes fuldt ud.

»Parkeringsanlæg som Navitas, Dokk1 og Scandinavian Center har normalt en belægning på 35-50 % på hverdage og lidt højere om lørdagen,« hedder det i et kommunalt notat.

Peter Kjølby, vicedirektør i Realdania By & og Byg, der ejer p-huset i Dokk1, oplyser, at han gerne ser en højere belægningsprocent i p-huset. Men han erkender, at det kan tage lang tid at vænne folk til et nyt p-hus:

»Årsagen til den nuværende belægning kan være, at folk lige skal vænne sig til at bruge et p-hus på havnen, og så kan der også være kunder, som skal vænne sig til at bruge et fuldautomatisk p-hus,« siger han i en skriftlig kommentar.

60.420 p-afgifter: Rådmand vil gøre op med bøderegn

Derudover ser vicedirektøren også gerne en snarlig løsning på det stærkt omdiskuterede kryds ved Mindet ud for Dokk1, som fortsat giver en masse problemer.

»Vi har været udfordret af trafikomlægningerne i krydset ved Mindet, men ser frem til rådmandens revurdering af trafikafviklingen,« siger Peter Kjølby.

Den nye tekniske rådmand, Bünyamin Simsek (V), har bebudet, at han vil finde en løsning for krydset.