Halvtom Dokk1: Bilister fravælger p-huse på havnen

Det er »Europas største og mest avancerede fuldautomatiske p-anlæg med plads til 972 biler« – p-huset i Dokk1 – men godt to og et halvt år efter åbningen er belægnings-procenten langtfra europæisk topklasse.

For over halvdelen af p-pladserne i Dokk1 står tomme.

Det fremgår af et notat fra Aarhus Kommune i forbindelse med et aktuelt forslag om en ny parkeringspolitik.

Vi ser naturligvis gerne, at belægningen stiger en smule mere. Peter Kjølby, vicedirektør i Realdania By & og Byg, der ejer p-huset i Dokk1 Vi ser naturligvis gerne, at belægningen stiger en smule mere.

Af notatet fremgår det, at de to ”gamle” p-huse hos Magasin og Salling har belægninger på op mod 80-90 pct. på hverdage og 95-100 pct. om lørdagen, hvorimod de to ”nye” p-huse på havnen – Dokk1 og Navitas – har belægninger på 35-50 pct. på hverdage og lidt højere om lørdagen.

Og det er hverken tilfredsstillende for Aarhus Kommune eller ejeren af anlægget Realdania By og Byg:

»Belægningsprocenter på 35-50 pct. i Dokk1 og Navitas er ikke tilfredsstillende, men det handler nok især om vaner og traditioner hos bilisterne. Bilisterne har vænnet sig til at bruge Magasins og Sallings p-huse, hvor man træder lige ind i varehusene, men der er faktisk kun 300 skridt fra p-husene på havnen til midtbyen,« siger Kim Gulvad Svendsen, afdelingschef i Center for Byens Anvendelse ved Teknik og Miljø.

Måling: Aarhusianere siger ja til beboerparkering

Og hos ejeren af p-huset i Dokk1 er der også håb om flere biler:

»Siden åbningen har vi haft en pæn stigning i brugen af p-huset i Dokk1, men vi ser naturligvis gerne, at belægningen stiger en smule mere. Prismæssigt har vi dog ingen planer om at sænke prisen, da vi med 22 kr. i timen ligger på markedsniveauet,« siger Peter Kjølby, vicedirektør ved Realdania By & Byg, i en skriftlig kommentar.

Byrådet har onsdag en ny parkeringspolitik på dagsordenen, hvor beboerparkering – og dermed betaling for gæster udefra – skal lokke flere bilister til at bruge p-husene.