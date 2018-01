Forbundsdirektør: Danskerne forstår ikke, hvor store Bakken Bears’ præstationer er

Onsdag kan Bakken Bears sætte en utrolig milepæl i dansk basketball, når aarhusianerne møder hviderussiske Tsmoki-Minsk i Vejlby-Risskov Hallen i anden runde af Fiba Europe Cup.

En sejr til Bakken Bears kan nemlig betyde, at aarhusianerne er farligt tæt på at være gået videre til playoffs i den europæiske turnering. Inden denne sæson var det tidligere kun lykkedes et dansk hold at vinde én kamp i anden runde af Fiba Europe Cup, Bakken Bears har vundet tre af tre kampe i denne sæson.

Dermed er Bakken Bears godt i gang med at bygge videre på klubbens internationale succes, hvor aarhusianerne i sidste sæson formåede at spille sig i Champions League. Her blev det dog kun til én sejr i 14 kampe.

Fakta Bakken Bears’ gruppe: 1. Bakken Bears, 3 sejre i 3 kampe, 6 point 2. Mornar Bar, 2 sejre og 1 nederlag, 5 point 3. Szolnoki Olaj, 1 sejr og 2 nederlag, 4 point 4. Tsmoki-Minsk, 3 nederlag i 3 kampe, 3 point Bakkens Bears’ kampe: 20.12.17: Tsmoki-Minsk – Bakken Bears 85-86 10.01.18: Bakken Bears – Mornar Bar 93-92 17.01.18: Bakken Bears – Szolnoki Olaj 100-96 24.01.18: Bakken Bears – Tsmoki-Minsk 31.01.18: Mornar Bar – Bakken Bears 07.02.18: Szolnoki Olaj – Bakken Bears

Men selvom Bakken Bears’ succes i international basket først og fremmest fører gode ting med sig for den aarhusianske basketballklub, er direktøren for Danmarks Basketball-Forbund også begejstret for Bakken Bears’ præstationer på dansk basketballs vegne.

»Først og fremmest må man i den grad tage hatten af for dem. Det er så utroligt, det de har præsteret. Bakken Bears er en inspiration for alle andre i Danmark, og de giver andre troen på, at selvom vi er et lille land, så kan man godt have mange tilskuere i hallen, få en stor organisation og bide skeer med de store hold internationalt,« siger Rasmus Winkel.

Bakken Bears fortsætter eventyrrejse

Succes smitter af

Bakken Bears var første gang med i europæisk basketball i 2004/2005-sæsonen, og siden er det blevet til seks gruppespil for aarhusianerne. Siden 2014 har Bakken Bears været i europæisk gruppespil hvert år.

Derfor mener Rasmus Winkel også, at Bakken Bears’ præstationer i de seneste sæsoner er et udtryk for, at man i klubben har arbejdet kontinuerligt frem mod dette niveau i en lang årrække.

»Bakken Bears gør i virkeligheden det, som de har gjort de sidste 10 år. De viser alle os andre, at det der med janteloven og tanken om, at vi ikke kan noget i dansk basket, er noget vrøvl. Bakken Bears modbeviser det gang på gang, og klubben er med til at motivere, inspirere og fjerne den manglende selvtillid, som hersker i dele af dansk basketball,« siger Rasmus Winkel.

Mange danskere forstår ikke, at de kampe, som Bakken Bears vinder lige nu, er langt sværere end mange af de internationale håndboldkampe, som de danske håndboldklubber vinder. Rasmus Winkel, direktør for Danmarks Basketball-Forbund Mange danskere forstår ikke, at de kampe, som Bakken Bears vinder lige nu, er langt sværere end mange af de internationale håndboldkampe, som de danske håndboldklubber vinder.

Derfor er direktøren for Danmarks Basketball-Forbund da også sikker på, at netop Bakken Bears’ støt stigende præstationer i international basketball er en medvirkende årsag til, at forbundet i 2016 kunne fejre det største antal medlemmer siden 2000.

»Vi kan mærke en generel stigning i interessen for basketball; vi får mere opmærksomhed, vi får flere medlemmer, og det går godt. Men der er mange ting, som spiller ind på det, og det, at Bakken Bears præsterer så godt internationalt, er en medvirkende faktor, selvom det er meget svært at sige, hvor meget direkte afsmitning Bakken Bears’ præstationer i international basketball har på den danske interesse for sporten,« siger Rasmus Winkel.

Bakken mangler anerkendelse

Bakken Bears’ første tre gruppekampe i Fiba Europe Cup er blevet vundet med meget små pointmarginer. De to første kampe vandt Bakken Bears med blot ét point begge gange, mens det i tredje kamp blev til en sejr på fire point.

Sejrene bliver dog ganske imponerende, når man kigger på, hvilke hold det er, Bakken Bears slog i de tre kampe.

Ungarske Szolnoki Olaj har to gange siden 2012 været i semifinalerne i Fiba Europe Cup, Tsmoki-Minsk var i 2014 i kvartfinalen i samme turnering, og Mornar Bar fra Montenegro ligger nummer fire i ABA-ligaen, hvor modstanderne i toppen af tabellen spiller EuroCup og Champions League.

Derfor mener Rasmus Winkel også, at Bakken Bears’ præstationer i international basketball bliver negligeret i Danmark, hvor direktøren drager parallel til, at danskerne bedre forstår, når håndboldklubberne spiller europæiske kampe.

Bears trods førsteplads i europæisk gruppe: Stadig lang vej til slutspillet

»Vi er desværre oppe imod, at folk ikke forstår, hvor stor en præstation det er, at Bakken Bears i sidste sæson var med i Champions League, og at holdet nu er ved at spille sig videre i Fiba Europe Cup. Folk, der har forstand på basket, er klar over det, men mange danskere forstår ikke, at de kampe, som Bakken Bears vinder lige nu, er langt sværere end mange af de internationale håndboldkampe, som de danske håndboldklubber vinder. Derfor får Bakken Bears på nationalt niveau ikke den anerkendelse, som klubben har fortjent,« siger Rasmus Winkel.

Bakken Bears mod Tsmoki-Minsk begynder onsdag aften klokken 18.30.