Lyskunst er klar til cyklister på Brabrandstien

Når cyklister og fodgængere kommer De Tre Broer på Brabrandstien vil de fremover blive mødt af en lysinstallation, der skal gøre turen langs stien mere spændende.

Lysinstallation, skabt af Jakob Oredsson, bliver indviet torsdag og består af to cirkulære elementer placeret i hver ende af cykelbroen.

»Jakob Oredssons værk ”Dobbelt fokus” er et stærkt koncept, der elegant forener lys, kunst og natur og giver aarhusianerne en oplevelse på deres vej igennem området. De Tre Broer er et helt særligt sted, hvor byen møder naturen, og det kræver et helt særligt stykke kunst. Det mener vi bestemt, at vi har fået med dette værk,« siger stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Stephen Willacy.

Installationen er den ene af to vinderprojekter i en konkurrence, som Lys på Aarhus satte i gang under kulturhovedstadsåret. Ønsket er ifølge Aarhus Kommune, at værkerne bliver en vigtig del af den fremtidige oplevelse ved Aarhus Å og et minde om kulturhovedstadsåret.