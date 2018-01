Erhvervsboom: Fordobling i antallet af nye østjyske virksomheder

Antallet af nyetablerede østjyske virksomheder er steget markant siden 2013, viser en opgørelse fra analysevirksomheden Experian. I 2013 blev der registreret 2.910 nye virksomheder i Østjylland. Fem år senere – i 2017 – var antallet af nyetablerede virksomheder fordoblet til 5.773 – svarende til i gennemsnit 15 nye virksomheder om dagen.

Ifølge Dansk Erhverv er 2017 dermed blevet et rekordår, der også slår den seneste top i 2007.

»Det positive er, at så mange nye har fået mod på at afprøve en forretningsmodel,« siger økonom Jonas Meyer, Dansk Erhverv, som fremhæver de aktuelt gode vilkår for folk, som gerne vil have deres eget cvr-nummer.

Adgang til kapital

»Der har efterhånden været et økonomisk opsving i nogle år. Det har skabt et godt økonomisk grundlag i form af øget friværdi eller aktiegevinster, som kan bruges som opstartskapital, og der er også bedre afsætningsmuligheder,« forklarer økonomen.

Det vidner alt sammen om, at der er reel bund i det økonomiske opsving, at iværksættere med tillid til fremtiden kaster sig ud i nye projekter. Terje Vammen Formand for Erhverv Aarhus Det vidner alt sammen om, at der er reel bund i det økonomiske opsving, at iværksættere med tillid til fremtiden kaster sig ud i nye projekter.

Ifølge den lokale erhvervsorganisation Erhverv Aarhus har den øgede iværksættertrang resulteret i en voksende efterspørgsel på medarbejdere og erhvervslokaler.

Opsving med bund i

»Det vidner alt sammen om, at der er reel bund i det økonomiske opsving, at iværksættere med tillid til fremtiden kaster sig ud i nye projekter. Hvis de nystartede virksomheder kan vokse og skabe nye produkter og arbejdspladser, bidrager det naturligvis positivt til en dansk økonomi i bedre form end længe,« siger formand Terje Vammen.

Væksten lægger også pres på forskerparken Incuba med afdelinger i Skejby, IT-byen Katrinebjerg og Navitas.

Erhvervsboom: Nemmere for iværksættere at skaffe startkapital Antallet af nyetablerede østjyske virksomheder er steget kraftigt siden 2013, og det er blevet nemmere at finde penge til at komme i gang.

»De innovative virksomheder, som vi har flest af, vokser og tager nye medarbejdere ind hver den første, og vi er helt oppe og ringe på udlejningen her, fordi vi skal skaffe storrum til dem. Der er også nogle, som vokser helt ud af rammen og må finde andre steder at bo,« fortæller direktør Arne Vesterdal.