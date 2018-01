Unge aarhusianere har succes med salg af kiksede juletrøjer

Egentlig var det ikke noget, som de selv havde overvejet som en forretningsidé. Men da muligheden for at sælge juletrøjer opstod i 2016, var de tre aarhusianere Casper Dam, Christoffer Sloth Henriksen og Jesper Ahm Sørensen hurtige til at slå til. Halvandet år senere har de allerede solgt flere tusinde trøjer.

Det var faktisk Jesper Ahm Sørensens bror og dennes kæreste, som havde startet forretningen Jule-sweaters.dk, men da de ikke længere havde tid til at varetage opgaven, tog de tre iværksættere over i sommeren 2016.

»Det tog mig to sekunder at tænke over det, og jeg var sikker på, at der var noget i det. Trenden var så småt begyndt at pippe frem i Danmark, men den var allerede kæmpe stor i England. Samtidig syntes vi, at de her kiksede juletrøjer er sjove og uhøjtidelige, hvilket nok passer godt til de personer, vi er,« siger Casper Dam.

Selv om de tre iværksættere, der udover Jule-sweaters.dk driver medie- og annoncevirksomheden Impetus Gruppen, kun havde få måneder til at gøre deres første julesalg klar, blev de allerede i 2016 overvældet over efterspørgslen på deres trøjer.

I november måtte trioen erkende, at de havde fået bestilt for få trøjer hjem til butikken og skyndte sig derfor at bestille flere hjem. Hvilket heller ikke var nok til at dække efterspørgslen.

»Det første år gik over al forventning. Vi havde slet ikke forventet, at vi ville sælge så mange trøjer. Vi endte med at have næsten helt udsolgt, hvilket var 1.500 trøjer. Vi havde lavet noget sjovt marketing, hvor Casper Dam red rundt på en hest med en af vores trøjer på. Det nåede virkelig langt ud på Facebook, det gav en meget større efterspørgsel, end vi havde regnet med,« siger Christopher Sloth Henriksen.

Bringer glæde og smil

Ud over salget på deres hjemmeside bruger iværksættertrioen også oktober, november og december på at sælge trøjer i fysiske boder i Tivoli i Aarhus, Odense og København, hvor der samtidig er juleudstillinger i forlystelsesparkerne.

Efter to sæsoner i hjertet af juleepicentrene i Danmark er Casper Dam da heller ikke i tvivl om, hvorfor trenden med juletrøjer på få år er vokset ganske meget.

»Trøjerne skaber liv og glade dage. Så enkelt er det. De bringer smilene frem hos folk, og det kan vi især se, når vi står og sælger dem i Tivoli. Der kommer enormt mange besøgende, som elsker jul, og man kan se, at når gæsterne ser vores trøjer på lang afstand, så begynder de at smile og kommer hen til os. En kikset, men hyggelig julesweater er med til at løsne stemningen op overalt,« siger Casper Dam.

Fik superligaklubber med

I den netop overståede julesæson blev trioen atter overrasket over efterspørgslen på trøjer. Selv om de havde bestilt 4.000 hjem, måtte de endnu engang erkende, at hylderne var tomme, da de nåede jul.

En af årsagerne var, at de tre aarhusianere havde fået en masse opmærksomhed, fordi de havde lavet specialdesignede juletrøjer til Superliga-klubberne AGF, AaB, FC Midtjylland, Brøndby og FCK, og det gav stor eksponering på klubbernes Facebook-sider og på tv.

»Vi er alle tre fodboldfans. Jeg ser meget engelsk fodbold, hvor alle klubberne har deres egen, grimme julesweater. Jeg har en god kammerat, som er designer, så jeg tænkte, at vi skulle have fat i klubberne i Danmark også. De syntes alle, det var sjovt, og de fem klubber, som solgte trøjerne på deres egne webshops, måtte også melde næsten alt udsolgt. Så det regner vi med at gøre igen i år,« siger Casper Dam.

Selv om omsætningen næsten tredobledes fra 2016 til 2017, forventer iværksættertrioen ikke, at den skalering fortsætter i år.

»2017 var et rigtig godt år for os, og selv om vi tror, at trenden med julesweaters fortsætter de kommende år, forventer vi ikke, at vi igen kan tredoble vores omsætning. Vi må se, om vi bliver overrasket igen,« siger Christopher Sloth Henriksen.