Frivilligheden blev fejret: Rap fra Gellerup, frivilligsuppe og over 100 frivillige organisationer

Rap fra Gellerup, frivilligsuppe og over 100 frivillige organisationer var med, da europæisk frivillighovedstad 2018 søndag blev skudt i gang i Ridehuset Aarhus.

En af de mange frivillige var Hans Dalgaard fra foreningen Food Maker, der skal få unge til at få bedre måltidsvaner. Han stod i dagens anledning for at tilberede frivilligsuppen, der er blevet udviklet specielt til frivillighovedstadsåret.

»Det har beriget mit liv på mange måder at være frivillig. Udover at man hjælper andre, er der et fantastisk fællesskab og velvære at finde i det. Jeg føler mig værdsat på en helt anden måde end jeg gør i skolen eller på en arbejdsplads. Her kan alle være til nytte,« siger Hans Dalgaard, der har været frivillig i Food Maker i mere end to år.

Ifølge arrangørerne bag europæisk frivillighovedstad var der 5.000-6.000 gæster, der besøgte Ridehuset og de mange stande søndag eftermiddag

»Jeg er stolt af, at vi i Aarhus kan samle så mange mennesker til et event som det her. Det viser en enorm interesse for emnet, og jeg er sikker på, at endnu flere bliver interesserede i frivillighed i løbet af 2018,« sagde borgmester Jakob Bundsgaard (S), der også stod for åbningstalen i Ridehuset.

Gabrielle Civico, direktør for European Volunteer Centre, besøgte i dagens anledning Ridehuset og blev bl.a. mødt af både et kor bestående af børn fra Aarhus Musikskole, rappere fra Gellerup samt teaterforeningen De Splittergale, der søndag stod for underholdningen.

»Når vi vælger en by, der skal være frivillighovedstad, fokuserer vi på, hvad byen har af potentiale. Og det har Aarhus meget af,« sagde hun.

»Vi har foretaget en undersøgelse, der viser, at folk gerne vil være frivillige, men at de aldrig er blevet spurgt. Vi skal blive bedre til at involvere hinanden. Derfor er et arrangement som dette fantastisk. Her bliver man inviteret ind i frivilligheden gennem fællesskabet.«

Senere på aftenen fortsatte festlighederne på Aarhus Rådhus til den officielle åbningsmiddag, hvor bl.a. kronprinsesse Mary var med.