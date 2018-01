60.420 p-afgifter: Rådmand vil gøre op med bøderegn

»Det er et kolossalt stort tal, og det bør være bekymrende for os beslutningstagere. Det er det i hvert fald for mig.«

Sådan siger teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) om de 60.420 gule parkeringsafgifter, der blev stukket i forruden på en bil i fjor.

De mange parkeringsafgifter svarer til en stigning på 23,7 pct. sammenlignet med 2016, som ellers var et rekordår for uddelingen af parkeringsafgifter. En stigning som rådmanden tilskriver politiske beslutninger og ikke uforholdsmæssig stor nidkærhed fra byens cityassistenter.

»Det er et resultat af den måde, man politisk har valgt at diktere en retning fra et byrådsflertal med borgmesteren i spidsen, som medarbejderne loyalt og trofast har efterlevet og leveret på. Jeg ser det ikke som et forvaltningsmæssigt problem eller et medarbejdermæssigt problem. Derfor er der også mulighed for at gøre noget ved det inden for den ramme og det administrationsgrundlag, jeg har som rådmand,« siger Bünyamin Simsek.

Her blev der udskrevet flest p-bøder i 2017 Klik på kortet for at se antallet af p-bøder. Kilde: Aarhus Kommune. Grafik: Boy Repenning



Ej herre over færdselsloven

Hvad han konkret ser af muligheder, vil Bünyamin Simsek dog ikke ud med efter 14 dage på posten.

Ango Winther (S), medlem af teknik- og miljøudvalget.

»Jeg har bedt forvaltningen om at sætte mig ind i dens administrationsgrundlag og de politiske beslutninger og bindinger, der er på den måde, den skal forvalte parkeringsområdet på. Ud fra det vil jeg finde mit politiske råderum, hvor jeg vil forvalte området på en helt anden måde end den tidligere rådmand (Kristian Würtz (S), red.) har gjort, med de bindinger, som den nye politik kommer til at give, alt efter hvad byrådet beslutter,« siger rådmanden med henvisning til, at en ny parkeringspolitik er på dagsordenen for byrådets møde onsdag.

Hos Socialdemokratiet er man dog ikke enig i, at den politiske retning har været afgørende for de mange udgifter.

»Bünyamin Simsek er meget velkommen til at mene sådan, og jeg ser frem til at høre mere under byrådsmødet på onsdag. Men vi mener i Socialdemokratiet ikke, at problemerne har noget med den førte politik at gøre. Der er masser af plads i byens parkeringshuse, så det er folks eget valg, hvis de vælger at tage chancen, fordi de ikke er villige til at betale for parkering. Så må folk til lommerne, hvis der falder parkeringsafgift,« siger Ango Winther (S), medlem af teknik- og miljøudvalget.

Parkeringsafgifter Sådan har det udviklet sig Joshua Krogager, teamleder i Parkering og Taxi i Aarhus Kommune, har tidligere fortalt til JP Aarhus, at kommunens cityassistenter hver dag er ude i otte zoner, samtidig med at man har et team, der kører på borgerhenvendelser. Siden 2010 er antallet af parkeringsafgifter, som cityassistenterne i Aarhus Kommune har udskrevet, vokset med 150 pct. Særligt de seneste to år har udviklingen taget fart. Her kan du se udviklingen i antallet. I parentes den relative ændring sammenlignet med året før. 2010: 24.165 2011: 32.737 (35,47 pct.) 2012: 34.064 (4,05 pct.) 2013: 33.877 (-0,55 pct.) 2014: 31.400 (-7,31 pct.) 2015: 35.156 (11,96 pct.) 2016: 49.531 (40,89 pct.) 2017: 60.420 (21,98 pct.) Kilde: Aarhus Kommune

»Hvis de mange parkeringsafgifter skyldtes manglende parkeringspladser, havde det været en anden sag. Men sådan er det ikke, og så må vi se på, hvordan vi kan få folk til at holde lovligt. Færdselsloven er vi ikke herre over i kommunen.«

Beboerparkering ikke nok

Et af elementerne i den nye parkeringspolitik er, at man vil gøre flere parkeringspladser i bymidten til beboerparkering, og det mener Ango Winther er den rigtige vej frem.

»Vi skal danne beboerparkering, så dem, der bor i bymidten, får bedre vilkår for at være bilejere. Eksempelvis er der mange, som kører ind og parkerer på Frederiksbjerg, og så går ned til deres arbejdspladser eller gøremål i midtbyen,« siger han.

Netop området på Frederiksbjerg er et af de steder, hvor cityassistenterne har haft travlest med deres maskiner. På Dalgas Avenue blev der i 2017 udskrevet 901 parkeringsafgifter, mens Ingerslevs Boulevard med 1.875 parkeringsafgifter blev topscoreren, ligesom i 2016.

Men selv om man gjorde al offentlig parkering til beboerparkering i området, ville mange stadig enten skulle parkere langt fra deres bolig eller tage chancen med en ulovlig parkering. Det viser en opgørelse, som Teknik og Miljø har lavet for byrådet. I området omkring Harald Jensens Plads er der ifølge opgørelsen 55 pct. flere bilejere, end der er parkeringspladser.

Bünyamin Simsek mener da også, at byrådet sidder for langt fra parkeringsproblemerne.

»Hvad ville vi selv sige til, at parkeringspladsen ved Rådhuset var lukket om onsdagen, når der er byrådsmøde, og vi blev tvunget til at parkere i Navitas? Det tror jeg ikke, byrådsmedlemmerne ville synes om. Parkeringspolitikken bygger meget på en teoretisk/politisk antagelse, som jeg mener, er fjern fra virkeligheden.«