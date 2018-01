Havn med vokseværk: Aarhus Havn er blevet 200.000 kvm større

Mågerne har allerede taget godt imod et nyt 200.000 kvm inddæmmet havneområde.

Nu håber havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, at kunderne også vil gøre brug af de nye faciliteter.

»Vi får et stort, ensartet og meget fleksibelt havne- og terminalområde, der kan bruges til faktisk alle godstyper,« fortæller han.

Begyndte for otte år siden

Sten og skærver ligger allerede i store bunker som det første gods på området. Snart kommer der cement, og det er ifølge havnedirektøren netop den slags gods, som omniterminalen skal bruges til.

»De typiske godstyper vil være store partier tørbulk, som bliver losset på kajen. Der kommer træflis om ikke så længe. Træpiller kunne vi også sagtens se blive losset her i siloer eller i pakhuse for senere at blive kørt ud til de danske kraftvarmeværker og private pillefyr rundt omkring i landet,« fortæller han.

»Man kunne også forestille sig vindmølledele eller andre store elementer, som skulle udskibes fra havnen eller kom til landet ad den her vej.«

Forberedelserne går otte år tilbage, da opfyldningen af arealet begyndte. Siden er store mængder restjord fra aarhusianske anlægsprojekter blevet tippet af på havnen. Afslutningsvis er 375.000 kbm sand fra havet blevet pumpet ind på overfladen. For halvandet år siden gik selve etableringen af havneområdet i gang.

»Det er lidt sjovt, at Aarhus Kommune i al ubemærkethed er blevet 200.000 kvm større. En dag ude i fremtiden, når vi ikke skal bruge området mere, kunne man forestille sig, at der blev lavet noget helt andet her, end det vi har tiltænkt det lige nu,« siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Omniterminalen blev taget i brug den 1. januar, men er langtfra færdig. Der skal stadig lægges en del belægningssten, anlægges køreveje og monteres skinner til de kommende store kraner, som skal servicere fragtskibene.

Tilføjelsen til havnen er sidste del af Aarhus Havns vækststrategi frem til 2018.

Nye dispositioner

»Vi er nu i gang med det sidste år af eksekveringen af vækststrategien, og et af de vigtige punkter i den var omniterminalen for at kunne tilbyde kunderne nogle nye arealer – og få disponeret havnen rigtigt og måske få frigjort nogle arealer i den gamle del af havnen. Vi har f.eks. haft sten og grus liggende ved containerterminalen. Det giver noget støv og er ikke supersmart. Det kan vi gøre noget ved nu,« fortæller havnedirektøren.

Aarhus Havn Omniterminalkajen: Første etape er på 200.000 kvm Når terminalen er helt færdig efter etape 2, vil den være på 330.000 kvm Til etableringen af terminalen er der bl.a. brugt: 375.000 kbm indpumpet sand 16.337 meter 35x35 cm betonpæle 4.007 kubikmeter beton Til moler er der brugt: 20.254 kbm grabsten, ral og brudsten 55.000 tons skærver 60.000 kvm betonstensbelægning Ca. 8 km regn-, vand-, og spildevandsledninger 41 km kabelrør

Aarhus Havn har netop sat rekord for håndteringen af containere, idet det største antal containere, der nogensinde er omsat i en dansk havn i 2017, blev løftet over kajen. Med 511.424 containerenheder slog Aarhus Havn desuden sin egen rekord fra 2007 med 7.772 enheder.

Indikator for vækst

»Jeg tror, vi lander på en vækst på 13 pct. i forhold til 2016, og det er mere, end vi havde regnet med,« siger Jakob Flyvbjerg Christensen, der mener, at aktiviteten på havnen er en indikator for, hvordan det generelt går i samfundet.

2017 var tungt lastet: Dansk havn sætter containerrekord

»Der er en fin balance mellem vækst i import og eksport. Det siger noget om, at de danske eksportvirksomheder er konkurrencedygtige og har succes på markeder, som er så langt væk, at de er nødt til at sejle varerne dertil. Og importen af forbrugsgoder fra bl.a. Asien er et tegn på, at vi forbruger mere herhjemme.«