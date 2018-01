Danmarks Indsamling har fokus på frivillige børn

En konkurrence for at få børn og deres familier til at deltage i Danmarks Indsamling lanceres i forbindelse med europæisk frivillighovedstad i Aarhus 2018. Her konkurrerer de aarhusianske børn og unge om at samle flest penge ind i hold. Temaet for årets indsamling er børn uden hjem.

»Indsamlingen er en god anledning til at hjælpe andre, og jeg vil opfordre alle til at gøre en lille eller stor indsats – alt gælder, for det tjener et godt formål. Børn uden hjem er nogle af de mest udsatte børn, man kan forestille sig. Jeg tror, vi alle kan sætte os ind i, hvordan det vil være at leve uden mor, far eller tag over hovedet. Mit håb er, at vi kommer til at hjælpe så mange som muligt,« siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.

Danmarks Indsamling afholdes for første gang i Aarhus den 3. februar. Her vil vinderne af konkurrencen overlevere beløbet til de to værter, Lise Rønne og Christian Degn, ved det store indsamlingsshow på Dokk1. Det er 12. gang, at Danmarks Indsamling løber af stablen.