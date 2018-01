Analyse: Hvad skal AGF med endnu en venstre back?

Casper Højer Nielsen er givetvis en fin venstre back. Det mener AGF, som har skrevet kontrakt med sønnen af den tidligere F.C. København-spiller Lars Højer Nielsen; en aftale, der begynder efter denne sæson.

Medmindre AGF pønser på at leje Frederik Møller ud eller sælge U19-spilleren Daniel Thøgersen, virker det som en ulogisk tilføjelse til træner David Nielsens trup.

I denne sæson har Frederik Møller, 24 år, spillet 15 af 19 kampe fra start i Superligaen på venstre back-pladsen. I et par tilfælde har Jens Stage ageret vikar, men han er en nødløsning som forsvarsspiller. Omend han er en god gardering at råde over.

Frederik Møller ankom til AGF i sommer fra AC Horsens, hvor han sæsonen inden havde spillet fast som venstre back efter nogle magre år i FC Midtjylland, når det gælder ligaerfaring.

Han har den rette mentalitet, vi altid leder efter hos nye spillere. Så han kommer til at passe rigtig fint ind i AGF. AGF-træner David Nielsen om Casper Højer Nielsen

Daniel Thøgersen repræsenterer AGF på U19-landsholdet, han spiller kampe på reserveholdet ud over ungdomskampene, og indtil videre har han fået spilletid hos de voksne i en pokalkamp i efteråret. Den 18-årige back betragtes som en spiller, der kan slå sig ind på superligaholdet med tiden, men samtidig kan han også udvikle sig til at blive en af de unge spillere, der i en tidlig alder skifter til en større adresse end Terp Skovvej.

Hvad er det, AGF har hentet i Lyngby? Casper Højer Nielsen stammer fra F.C. Københavns ungdomsafdeling, men han blev ikke fundet dygtig nok til at rykke videre op i førsteholdstruppen. I stedet blev han lejet ud til Brønshøj, hvor han i sæsonen 2013/14 var fast mand på holdet.

Lumb blev foretrukket

Hans aktioner for Brønshøj – 25 kampe – fik Lyngby Boldklub til at investere billigt i en venstre back. Lyngby lå i 1. division, og Casper Højer Nielsen gled uden de store besværligheder ind som fast mand på Lyngbys hold. 24 kampe nåede han i sæsonen 2014/15 for Lyngby.

Sæsonen efter gik det knap så godt for Casper Højer Nielsen. Lyngby, som havde den nuværende AGF-træner David Nielsen som ansvarlig for det sportslige, hentede Michael Lumb, forhenværende AGF’er, som senest havde optrådt for FC Vestsjælland.

AGF-kontrakter Venstre back AGF har lige nu Frederik Møller, 24 år, som er venstre back. Han har spillet 61 superligakampe. Aftale til 2020. Næste mand i rækken af venstre backs er Daniel Thøgersen, 18 år, fra U19-ligaholdet. Ingen superligakampe. Aftale til 2020. Fra sommer tiltræder endnu en venstre back, Casper Højer Nielsen, 23 år. Han har spillet 14 superligakampe. Hans aftale løber til 2021. Desuden kan den rutinerede Jesper Juelsgård, 28 år, spille venstre back. 200 superligakampe.

Den erfarne Michael Lumb satte sig på positionen som venstre back i en sæson, da Lyngby rykkede op i Superligaen. Casper Højer Nielsen var vikar, det blev til ni kampe. Tendensen forsatte sæsonen efter, kun fem gange var Casper Højer Nielsen med fra start i Superligaen for Lyngby i 2016/17, hvor Lyngby blev nummer tre og kvalificerede sig til europæiske kampe.

Indtil videre i denne sæson har Casper Højer Nielsen spillet fem gange fra start for Lyngby af 19 mulige i Superligaen, så han ankommer til AGF med tre sæsoner bag sig som marginalspiller i Lyngby.

»Vi så allerede Caspers kvaliteter, da han var en ung spiller i F.C. København, hvor han har fået en god forsvarsuddannelse. Han er en talentfuld spiller, der har fortsat sin gode udvikling i Lyngby. Casper er en ærgerrig og målrettet spiller, og han har den rette mentalitet, vi altid leder efter hos nye spillere. Så han kommer til at passe rigtig fint ind i AGF, hvor vi glæder os til, at han starter til sommer,« sagde AGF-træner David Nielsen, da AGF offentliggjorde, at klubben havde lavet en aftale med Casper Højer Nielsen til udgangen af 2021.

Aftalens længde kan indikere, at Casper Højer Nielsen i superliga-sammenhæng er en billig spiller at ansætte. Men som det ser ud lige nu, kommer han til at skulle kæmpe om en plads i hierarkiet med Frederik Møller og muligvis Daniel Thøgersen.

Og så har vi ikke engang nævnt, at Jesper Juelsgård også kan fylde pladsen som venstre back ud, som han gjorde i AGF’s testkamp mod Brabrand. Også på den baggrund er Casper Højer Nielsen et ulogisk indkøb af AGF.